Bouzas no frena: aplasta a Townsend y firma su tercera victoria consecutiva

Jessica Bouzas está 'on fire'. Este lunes sumó una nueva victoria en el WTA 1000 de Cincinnati al imponerse con claridad a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-1. La gallega, que atraviesa una de las mejores rachas de su carrera, ... ha encadenado ya tres triunfos en el torneo y ha ganado 14 de sus últimos 19 partidos, consolidando su posición dentro del Top 50 del ranking mundial y avanzando a octavos de final.

El encuentro arrancó con intercambio de golpes desde el primer juego. Townsend comenzó firme con su servicio y se adelantó 1-0, pero Bouzas reaccionó rápido y logró un 'break' en el tercer juego para colocarse 2-1. La alegría duró poco: la tenista de Chicago devolvió la rotura e igualó el marcador. Con 3-3 en el luminoso, Bouzas volvió a golpear en el séptimo juego, consolidó su saque y se situó 5-3, con la opción de cerrar la primera manga al resto. Sin embargo, Townsend sacó a relucir su experiencia y se llevó el juego para acortar distancias. Lejos de ponerse nerviosa, la española aprovechó su turno de saque y, con autoridad, cerró el primer set por 6-4.

En la segunda manga, la historia fue distinta. Mucho más cómoda y liberada tras ganar el parcial inicial, Bouzas desplegó un tenis agresivo y preciso que desarmó por completo a su rival. Sus golpes profundos y cambios de ritmo impidieron que Townsend encontrara soluciones. La gallega, muy sólida al saque, no cedió ni una sola oportunidad y encadenó juegos hasta cerrar el set y el partido con un rotundo 6-1.

Esta victoria confirma a Jessica Bouzas como la segunda mejor tenista española en la actualidad. Más aún, en un momento en el que Paula Badosa atraviesa problemas físicos, es Bouzas quien asume el liderazgo y se convierte en la principal referente nacional en el circuito femenino.

Su ascenso no es casualidad. La gallega ya brilló hace varias semanas en el WTA de Montreal, donde alcanzó los cuartos de final y firmó una de sus mejores actuaciones en un torneo de esta categoría. Apenas unos días después, ha sabido cambiar el chip y afrontar con la misma ambición el reto de Cincinnati. En su debut, no dudó en tumbar a toda una leyenda como Venus Williams, en un triunfo que quedará marcado en su carrera.

