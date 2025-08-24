Suscribete a
ABC Premium

tenis - us open

Bouzas, la esperanza española frente al dominio de Sabalenka y Swiatek

La tenista española debutará en el US Open ante la veterana Donna Vekic

Bouzas, imparable, suma un nuevo triunfo

Jessica Bouzas entrena en Nueva York con la rusa Kamilla Rakhimova
Jessica Bouzas entrena en Nueva York con la rusa Kamilla Rakhimova EFE
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La baja de Paula Badosa, que en los dos últimos torneos en pista dura había dejado grandes sensaciones -cuartos de final aquí el año pasado, semifinales en Australia en enero-, deja las opciones españolas en el cuadro femenino en manos, sobre todo, de ... Jessica Bouzas. La gallega va en ascenso, y en Wimbledon se coló por primera vez en la segunda semana de un 'grande'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app