Bouzas, la esperanza española frente al dominio de Sabalenka y Swiatek

La baja de Paula Badosa, que en los dos últimos torneos en pista dura había dejado grandes sensaciones -cuartos de final aquí el año pasado, semifinales en Australia en enero-, deja las opciones españolas en el cuadro femenino en manos, sobre todo, de ... Jessica Bouzas. La gallega va en ascenso, y en Wimbledon se coló por primera vez en la segunda semana de un 'grande'.

Bouzas debutará contra una rival muy dura: la veterana Donna Vekic, que trata de regresar a los grandes escenarios. Más allá del primer escollo, sus opciones de levantar un trofeo son mínimas, en un torneo que tiene a Aryna Sabalenka e Iga Swiatek como grandes favoritas.

La bielorrusa ganó aquí el año pasado y la polaca, que acumula ya seis 'grandes', viene de imponerse en Wimbledon. Aquí también debería ser favorita la local Coco Gauff, que maravilló al mundo con su victoria hace dos años, y que también se impuso este año en Roland Garros. Pero la estadounidense llega en un momento de transición, con cambios en su juego -ha contratado a un especialista en saque, el mismo que utilizó Sabalenka- y ha firmado una temporada de pista dura decepcionante este verano.

Pero habrá otros atractivos en el cuadro. Algunos destacarán por la veteranía, como la presencia, un año más, de Venus Williams. A sus 45 años, peleará por ganar en primera ronda a una rival muy complicada, la checa Karolina Muchova. Y, en el otro extremo vital, la sensación de este verano, la canadiense Victoria Mboko. A sus 18 años, viene de deslumbrar en Montreal, donde doblegó a otra que tratará de reverdecer sus laureles en Nueva York, Naomi Osaka.