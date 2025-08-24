tenis - us open
Bouzas, la esperanza española frente al dominio de Sabalenka y Swiatek
La tenista española debutará en el US Open ante la veterana Donna Vekic
Bouzas, imparable, suma un nuevo triunfo
La baja de Paula Badosa, que en los dos últimos torneos en pista dura había dejado grandes sensaciones -cuartos de final aquí el año pasado, semifinales en Australia en enero-, deja las opciones españolas en el cuadro femenino en manos, sobre todo, de ... Jessica Bouzas. La gallega va en ascenso, y en Wimbledon se coló por primera vez en la segunda semana de un 'grande'.
Bouzas debutará contra una rival muy dura: la veterana Donna Vekic, que trata de regresar a los grandes escenarios. Más allá del primer escollo, sus opciones de levantar un trofeo son mínimas, en un torneo que tiene a Aryna Sabalenka e Iga Swiatek como grandes favoritas.
La bielorrusa ganó aquí el año pasado y la polaca, que acumula ya seis 'grandes', viene de imponerse en Wimbledon. Aquí también debería ser favorita la local Coco Gauff, que maravilló al mundo con su victoria hace dos años, y que también se impuso este año en Roland Garros. Pero la estadounidense llega en un momento de transición, con cambios en su juego -ha contratado a un especialista en saque, el mismo que utilizó Sabalenka- y ha firmado una temporada de pista dura decepcionante este verano.
Pero habrá otros atractivos en el cuadro. Algunos destacarán por la veteranía, como la presencia, un año más, de Venus Williams. A sus 45 años, peleará por ganar en primera ronda a una rival muy complicada, la checa Karolina Muchova. Y, en el otro extremo vital, la sensación de este verano, la canadiense Victoria Mboko. A sus 18 años, viene de deslumbrar en Montreal, donde doblegó a otra que tratará de reverdecer sus laureles en Nueva York, Naomi Osaka.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete