Suscribete a
ABC Premium

Björn Borg: «Cuando me retiré caí en una vida oscura, con drogas, divorcios…»

El extenista publica sus memorias, 'Latidos', una crónica de sus años de éxito y su descenso a los infiernos, de donde volvió para contarlo

El extenista Björn Borg
El extenista Björn Borg Mattias Edwal
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A los doce años, Björn Borg (Estocolmo, 1956) se desquició por última vez en una pista de tenis: se marchó tirando la raqueta al suelo, fuera de sí, y acabó suspendido por su club toda la temporada de invierno. «Supongo que fue entonces cuando ... decidí que nunca más mostraría emoción alguna durante un partido», cuenta el extenista en sus memorias, que ha titulado 'Latidos' (Alianza) y son crónica de una existencia vertiginosa en el éxito y el fracaso y la supervivencia. En muchos sentidos, Borg vivió la vida al revés: fue un adulto en la adolescencia, y un niño en la adultez. A los quince años jugó su primera Copa Davis, a los dieciocho levantó su primer Grand Slam (Roland Garros), con veinticinco ganó una de las finales más icónicas de la historia del tenis (Wimbeldon 1980, contra John McEnroe) y con veintiséis se retiró, dejando tras de sí una leyenda de hombre de hielo y unas cifras mareantes: once Grand Slams, ciento nueve semanas como número uno del mundo y el título oficioso de primera superestrella de la historia del tenis. Lo que ocurrió después fue un descenso a los infiernos que no esquiva en sus memorias. Tampoco en esta conversación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app