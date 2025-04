Sin barreras para la emoción: el tenis madrileño apuesta por la accesibilidad

Acceder a un gran evento deportivo debería ser una experiencia inclusiva para cualquier aficionado. Sin embargo, para aquellas personas con movilidad reducida, cada detalle cuenta: desde el momento de comprar las entradas hasta moverse entre pistas o utilizar todos los servicios que ofrecen las instalaciones. ... El Mutua Madrid Open ha incorporado medidas para facilitar la asistencia de todos los espectadores.

Desde la adecuación de accesos hasta la reserva de espacios específicos en las gradas, el torneo apuesta por una experiencia cómoda y de calidad para todos los públicos. «Está todo bien adaptado y en los sitios que he estado se ve perfecto, incluyendo las tres pistas», comentaba Andrés Marcio, aficionado de 21 años, a ABC. Aunque en algún momento encontrar la puerta puede resultar complicado, tienen la posibilidad de que un trabajador cualificado del recinto les ayude a encontrarlas sin problemas. «Siempre utilizo a los ayudantes, son muy atentos y amables», comentaba otro asistente.

En cuanto a la zona de pistas exteriores de la Caja Mágica, el acceso es más intuitivo expresaba Marcio: «Hay una puerta especial que permite llegar a la zona de enfrente de las gradas. Está habilitado para las sillas de ruedas y puedo ver a los tenistas desde muy cerca».

Espacios reservados y acompañantes

Además de facilidades como son los múltiples ascensores, rampas y baños adaptados en puntos clave, el torneo ofrece precios reducidos a las personas usuarias de sillas de ruedas y sus acompañantes, para que su única preocupación sea ver el tenis.

Pero quizá, el mayor problema que apuntaba la mayoría era la cantidad de huecos para personas con movilidad reducida en los estadios. Los fines de semana o en días concretos cuando hay más asistentes, los espacios reservados a veces son insuficientes para toda la demanda. «Alguna vez me ha pasado que tenía entrada pero me han dicho que no hay espacio y me he tenido que ir a otra o esperar», aseguraba Rosario a la entrada de la pista 3.

A pesar de ello, la mayoría repiten año tras año. El torneo lleva varias ediciones reafirmando su apuesta por la inclusión para todos los públicos y demostrando que no hay barreras físicas que impidan disfrutar del mejor tenis en la capital.