El año del equilibrio: entre lo que necesita Carlos y lo que quiere Alcaraz

Afirma el español que ha sido una temporada brillante a pesar de la derrota ante Sinner, pero que le da más valor a cómo ha crecido como jugador

Alcaraz choca contra un Sinner soberano en su territorio

Enviada especial a Turín

Es Carlos Alcaraz un personaje de videojuego. Desde que entró en la partida del tenis de élite, allá por 2021, ha superado cada pantalla que se le presenta, adquiriendo por el camino mejores destrezas y armas para afrontar los diferentes niveles. Que le costaba aguantar ... un partido de cinco sets entero, ahí estaban enseguida los pulmones, las piernas y el físico para jugar cinco horas y media y con la sensación de que podían ser tres más. Que no conseguía apuntalar su liderazgo en los puntos desde el servicio, ahí están ya los 'aces' bajo presión. Que el revés no era definitivo, ya está blindada el ala izquierda haciéndose cada vez más impenetrable. Que falla la consistencia para ser regular, 71 triunfos y solo nueve derrotas, con 10 finales de los once últimos torneos jugados, con 56 victorias y solo cuatro derrotas desde abril. Que se resiste la pista rápida bajo techo, se conquista Róterdam para tachar una cosa por hacer. Que las desconexiones hacen sufrir más de la cuenta, se refuerza la mentalidad para saber que se puede competir y también ganar sin jugar bien.

