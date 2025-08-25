Suscribete a
US Open

Alex de Miñaur: «A Alcaraz y Sinner estoy deseando complicarles la vida»

Liberado de la presión mental del tenis que le llevó a estallar tras su eliminación en Roland Garros, busca ser alternativa a Alcaraz y Sinner

Paolo Bertolucci: «Protejamos a Sinner y Alcaraz, porque no hay mucho más»

Alex de Miñaur
Alex de Miñaur De San Bernando
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

«¡Oh, la dejadita!», grita con ironía divertida Alex de Miñaur, número ocho del mundo, en una de las canchas del Hudson River Tennis, un club privado en el sur de Manhattan, a pocas manzanas de Wall Street. El australiano pelotea con ... un grupo de aficionados –incluido este reportero de ABC– en un evento organizado por Wilson, la compañía que le patrocina y que acaba de presentar la nueva raqueta con la que jugará aquí, en el US Open.

