Darán que hablar

Alex Eala, un revés de Manacor a las alturas

La tenista filipina, de 20 años, en la academia de Nadal desde los 12, deslumbra en este 2025 con la semifinal en Miami, su primera final WTA 500 en Eastbourne, y su primer triunfo en un grande, en el US Open

Faustino Oro, niño y maestro a la vez

Laura Marta

Sonríe y sonríe Alexandra Eala (Filipinas, 2005) porque el tenis es un juego que se le da estupendamente bien. Con 20 años ya ha pisado los cuatro Grand Slams y se ha codeado con una élite que la mira de reojo porque el crecimiento ... es imparable. En marzo se encendieron los focos para ella, y puso su nombres en boca de todos al alcanzar las semifinales del WTA 1.000 de Miami tras una soberbia puesta en escena contra Iga Swiatek, con quien se fotografió dos años antes en su graduación y con quien volvió a cruzarse en Madrid, y aunque ganó un set, la experiencia de la polaca prevaleció esta vez. En el US Open, otro hito para el zurrón, primera victoria en un Grand Slam –y primera para su país– a lo grande, con remontada de 1-5 ante Clara Tauson (14 del mundo).

