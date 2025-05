Alcaraz sujeta a un rebelde Marozsan para pasar a tercera ronda

Está el Carlos Alcaraz de contención y solidez, el Alcaraz maduro que se levanta de algún lío, y el Alcaraz de las palomitas. Todo junto confluye en un partido estupendo contra Fabian Marozsan, que rebatió por momentos el buen momento del murciano, pero que ... no pudo sujetar a un Alcaraz desbocado en la mayor parte del encuentro. Un 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 para consolidar lo bueno que hay, limar lo que hay que limitar y entrar en la tercera ronda con buena nota.

Impone Alcaraz un ritmo de bola y de piernas desde el inicio que no deja lugar a dudas: quiere este triunfo y todos los demás, y lo hace saber con contundencia a Marozsan, al que le cuesta incluso pensar dónde puede ir su pelota porque el murciano está siempre allí elija donde elija.

Es la dinámica con la que había terminado el primer partido ante Giulio Zeppieri y con el que empieza desde el primer punto ante el húngaro, al que también le van mucho las dejadas y con ella se destapa en su primer punto. Pero tiene enfrente al príncipe de este golpe, y el de muchos otros más, que va finísimo de piernas en estos primeros días en Roland Garros.

A una buena dejada de Marozsan, responde Alcaraz con otra mejor. Y desde ese intercambio inicial, un monólogo sin opción de réplica del español. Hay un saque excelente por resolutivo, un revés que desplaza al rival y una derecha que desarbola cualquier estrategia. Y todo porque Alcaraz parece volar por esta Philippe Chatrier que estrena en este torneo y que se cubre en la sobremesa del miércoles debido a la lluvia, siempre una constante en este torneo parisino.

Marozsan hace lo que puede, ni una queja ante el aluvión de buenos golpes que lo empujan hacia atrás. Celebra el primer juego ya con 4-0 en contra que no hace ni pestañear a Alcaraz, mirada en modo túnel para desarrollar el juego que quiere cunado quiere y como quiere. El húngaro lo sorprendió el año pasado en Roma, también en tierra, así que no había espacio para el despiste. Es verdad que en aquel torneo lo único que quería el español era sumar un par de partidos para mantener el número 1, pero esto es Roland Garros y no hay que fiarse de nada ni de nadie.

Por eso impone su ritmo y su velocidad, de piernas, de pelota y de juego, que cuanto antes desmoralice al rival, más tiempo tendrá para pensar en el siguiente paso. Es un juego para Marozsan, pero el control es absoluto para Alcaraz, que firma derechas muy anguladas, remates decisivos y reveses dolorosos sin tener que arriesgar. No le cambia el guion ni el rictus ni un restazo del húngaro a la línea ni un lío propio cuando intentaba responder a una volea por debajo de las piernas. Ni un asomo de sonrisa, que esto es serio y ya llegarán mejores momentos para las bromas. Hoy, como desde que empezara la temporada de tierra batida, para Alcaraz se trata de disfrutar con control, concentración, ideas claras, ejecuciones impecables, un muro con la mano y con la cabeza y a sumar rondas.

La superioridad es casi ridícula, porque a Alcaraz le sale absolutamente todo bien, como un revés paralelo que deja clavado al húngaro en la red, y una contradejada a lo Laudrup con la que se gana dos bolas de set al resto. Tan insultante que el rival parece un principiante en sus manos. Marozsan trata de dejar su huella con una dejada, pero Alcaraz se la devuelve triplicada en calidad y resolución: para el 6-1 en 26 minutos.

Disfruta, aunque lo pierde, un punto en el que intenta devolver todos los remates del húngaro, hasta llevarse por delante a una jueza de línea porque no quiere ceder ni un solo espacio ni quiere dejar que el rival le encuentre alguna grieta. Es un punto de esos para los vídeos llamativos, pero que repercute en que Marozsan encuentre un chispazo de alivio. Porque hay después un error del murciano y es una rotura que pone algo de picante en su impecable puesta en escena.

Era difícil también mantener esa superioridad tan aplastante, y hay en Marozsan por fin un alivio con el que puede soltar la derecha que lo ha llevado hasta ser, por ahora, el 56 del mundo, y que lo llevó al 36 el año pasado. Una derecha que suelta y con la que consigue levantar consolidar la rotura después de que Alcaraz intentara con saña lograr recuperar el saque perdido.

Casi era irreal ese dominio del primer set y muestra Marozsan que tiene más tenis que en esa primera media hora de juego. Se destapa el húngaro por fin con la derecha y con potencia, con la que quiebra al murciano y aún está a punto de robarle un segundo 'break'. Pero este Alcaraz, al que le asoma una mínima sonrisa en otro punto de los de ver y volver a ver, impide que el húngaro empiece a creérselo.

Aún tuvo Marozsan tenis y fuerza para levantar otras tres bolas de rotura en el sexto juego y mantener la distancia un poco más. Y para remontar un 0-30 en el octavo y meter la presión en el murciano, con un 5-3 y saque para mantenerse en el set. Solo había sido un pequeño resbalón, pero permitió el crecimiento del húngaro y lo aprovecha sin temblar para poner la igualdad en el partido. Y toca volver a poner el modo ejecutor en marcha por el lado de Alcaraz.

Resiste cuanto puede el húngaro, pero Alcaraz corta las ínfulas con un nuevo impulso de su tenis, un punto más agresivo, dinámica ganadora de nuevo, otra vez metido en la cabeza de Marozsan, que ha levantado dos bolas de rotura en los últimos juegos del segundo set, pero no puede con la segunda al inicio del tercero. Cierra el puño Alcaraz y enseña los dientes, que ha costado derribar la resistencia del rival, pero vuelve a meterse en el papel de favorito.

Piernas, piernas, piernas y más piernas con las que defiende todo y aumenta la velocidad de pelota, el ritmo, la destreza. Otra vez con un portentoso juego de movimientos laterales, hacia delante y hacia atrás para defenderlo todo y atacarlo todo. Otra vez un punto superior para recuperar el dominio del partido con un 3-0 rápido y a su manera.

De ahí, al set, en 24 minutos, de nuevo otro monólogo inapelable que no pudo más que maquillar Marozsan, con un único juego para demostrar que el segundo set no había sido un espejismo.

Lo que no había sido un espejismo era el primer y el tercer set. Con la misma fuerza empezó Alcaraz el cuarto. Enchufadísimo de nuevo y con la fluidez de los primeros minutos, aprieta la derecha de Marozsan, que empieza a notar que será una montaña muy alta recuperar la desventaja en el marcador y se había desgastado mucho en el anterior capítulo. Le tiembla la mano con la fuerza con la que llega la pelota y se quiebra en el tercer juego. Grito a la grada y puño cerrado para Alcaraz tras remachar una pelota a media altura con la que rompía el saque de Marozsan en el segundo juego.

Aún le da al húngaro para levantarse, para reivindicarse un rato más. Pero este Alcaraz también es mucho más maduro como para saber replantear el partido, la dinámica, para olvidar haber perdido el saque y recuperar la rotura a la siguiente. Con fuerza, con firmeza, con solidez, con todo. Para apaciguar cualquier intento de remontada. Para consolidar su superioridad. Para iniciar el espectáculo. Para encaminarse a la tercera ronda.

Voleas por fuera de la red, defensas con todo, globos perfectos, restazos imposibles, el Alcaraz que sonríe y se divierte y que lo ha convertido en el ídolo de los jóvenes se mostró con el partido bajo su mando. Dos últimos juegos de palomitas y resortes en los cuádriceps para aplaudir el esfuerzo y la magia. Ya con todo hecho, por supuesto. Este Alcaraz de dos caras se reafirma a lo grande como candidato al título. Sí, todavía está en tercera ronda, pero las prestaciones físicas, tenísticas y mentales invitan a muchas cosas en este Roland Garros que defiende.

«Ha sido un buen partido. He jugado muy buen primer set, con mucha confianza. En el segundo él ha estado más agresivo, no ha cometido errores, y ha sido difícil doblegarlo. Pero he podido jugar tercer y cuarto set. Estoy contento de haber podido levantarme y subir el nivel», comentó el jugador.