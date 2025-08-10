Suscribete a
Tenis

Alcaraz sufre pero arranca con victoria

El estreno del murciano estuvo marcado por el calor y por un partido más disputado de lo que indicaba el papel

Novak Djokovic renuncia a Cincinnati

Eduardo R. Barrero

Carlos Alcaraz ha regresado este domingo a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati, a pocos días de cumplirse un mes de su derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. El estreno del murciano en la pista dura estadounidense estuvo ... marcado por el calor y por un partido más disputado de lo que indicaba el papel, en el que tuvo que trabajar a fondo para imponerse al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3.

