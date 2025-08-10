Alcaraz sufre pero arranca con victoria

Carlos Alcaraz ha regresado este domingo a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati, a pocos días de cumplirse un mes de su derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. El estreno del murciano en la pista dura estadounidense estuvo ... marcado por el calor y por un partido más disputado de lo que indicaba el papel, en el que tuvo que trabajar a fondo para imponerse al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3.

El encuentro comenzó con un tropiezo: Alcaraz cedió su primer juego al servicio, pero reaccionó con contundencia. Dominando con su derecha y acelerando el ritmo de los intercambios, desarmó rápidamente a su rival para llevarse la primera manga por un claro 6-1. El español parecía tener el partido encarrilado, con sensaciones sólidas y control total de los puntos.

Sin embargo, el segundo set contó otra historia. Más dubitativo y menos preciso, Alcaraz permitió que Dzumhur ganara confianza. El bosnio, muy sólido desde el fondo de la pista y aprovechando los errores del murciano, tomó el mando de los intercambios. Media hora de desconexión le costó cara al español, que acabó cediendo la segunda manga por 6-2. En el parcial decisivo, ambos jugadores comenzaron concentrados y firmes con el saque. El marcador avanzaba parejo hasta que Alcaraz elevó su nivel, encontrando más primeros servicios y conectando golpes ganadores en los momentos clave. Con un tenis más agresivo, se distanció en el marcador y cerró el set por 6-3 para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Las próximas semanas serán una prueba importante para el ex número 1 del mundo. Cuando juega relajado y disfrutando en la pista, resulta prácticamente invencible, pero en situaciones de presión todavía muestra altibajos. Su reto ahora es mantener la estabilidad en cancha dura, una superficie en la que sigue sin alcanzar la regularidad que exhibe sobre tierra batida o hierba, y en la que Jannik Sinner le supera en resultados recientes.

Hasta el momento, Alcaraz ha conquistado cuatro títulos ATP en pista dura, aunque tres de ellos llegaron en suelo estadounidense y en eventos de máximo nivel: Indian Wells, el US Open y Miami. En 2023 estuvo cerca de añadir Cincinnati a esa lista, pero cayó en la final por un ajustado marcador ante Novak Djokovic. Este año, con la espina aún presente, el murciano buscará resarcirse y sumar un título que se le resistió por poco.