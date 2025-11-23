Suscribete a
ABC Premium

Por qué Alcaraz y Sinner no juegan la final de la Copa Davis 2025 entre España e Italia

Los dos mejores jugadores del mundo han quedado fuera del torneo por diferentes motivos físicos y estratégicos

Copa Davis, un torneo histórico convertido en estorbo

Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista o número uno; si llego tarde, hay bronca»

Por qué Alcaraz y Sinner no juegan la final de la Copa Davis 2025 entre España e Italia
Por qué Alcaraz y Sinner no juegan la final de la Copa Davis 2025 entre España e Italia

I. A

España e Italia se ven las caras en Bolonia en la final de la Copa Davis 2025. España venció en semifinales 2-1 a Alemania, mientras que Italia se impuso 2-0 a Bélgica sin demasiados apuros. El elenco de David Ferrer buscará la séptima ... corona de la historia, mientras que del otro lado, los de Filippo Volandri, van a por su tercer trofeo consecutivo y el cuarto en su palmarés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app