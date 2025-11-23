Por qué Alcaraz y Sinner no juegan la final de la Copa Davis 2025 entre España e Italia

España e Italia se ven las caras en Bolonia en la final de la Copa Davis 2025. España venció en semifinales 2-1 a Alemania, mientras que Italia se impuso 2-0 a Bélgica sin demasiados apuros. El elenco de David Ferrer buscará la séptima ... corona de la historia, mientras que del otro lado, los de Filippo Volandri, van a por su tercer trofeo consecutivo y el cuarto en su palmarés.

La finalísima no cuenta con los dos mejores tenistas del planeta: Carlos Alcaraz (en primer lugar del ranking mundial) y Jannik Sinner (segundo mejor del mundo) no están representando a España y Italia, respectivamente.

Ambos jugadores, número uno y dos del ranking mundial respectivamente, han quedado fuera por diferentes motivos físicos y estratégicos.

Carlos Alcaraz, quien iba a formar parte del equipo español dirigido por David Ferrer, no podrá jugar debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, lesión diagnosticada tras la final del Torneo de Maestros ante Sinner. Por recomendación médica, tendrá que evitar competir para recuperarse.

Por su parte, Jannik Sinner decidió no participar para priorizar su descanso y preparación con miras a la temporada 2026 y el Abierto de Australia, tras un año exigente que incluyó retiros por calambres en torneos previos.

En cuanto al historial, Italia y España se han enfrentado en varias ocasiones en la Copa Davis. Italia tiene una ligera ventaja con siete series ganadas contra seis de España, aunque la Roja no pierde contra Italia desde 1997 y ha ganado las últimas tres series consecutivas.

Equipo de Italia en la Davis Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Equipo de España en la Davis Jaume Munar

Pablo Carreño

Pedro Martínez

Marcel Granollers

En títulos, España ha ganado la Copa Davis seis veces (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y busca su séptima, mientras que Italia tiene tres títulos, dos de ellos consecutivos en 2023 y 2024 y un tercero histórico anterior.