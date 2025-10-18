Dónde ver online a Carlos Alcaraz hoy en la final del Six Kings Slam contra Sinner y a qué hora es el partido

Tras una semifinal impecable ante el estadounidense Taylor Fritz (6-4 y 6-2), el murciano Carlos Alcaraz buscará cerrar la semana con el título. El español ha mostrado una versión sólida en todos sus partidos y llega al último duelo del torneo con la confianza por las nubes.
Ante él estará su máximo contrincante en los últimos años, el italiano Jannik Sinner, que alcanzó la final tras derrotar al serbio Novak Djokovic con el mismo marcador (6-4 y 6-2). El número dos del mundo ha demostrado estar en plena forma y protagonizará junto a Alcaraz un nuevo capítulo de una rivalidad que promete marcar la próxima década del tenis.
A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy la final del Six Kings Slam contra Jannik Sinner
La final del Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputa este sábado 18 de octubre en la ANB Arena de Riad (Arabia Saudí). El partido comenzará en torno a las 20:00 horas (hora peninsular española), 19:00 en Canarias y 21:00 hora local en Riad.
Horas antes, a las 18:30 horas, se disputará el partido por el tercer puesto del torno de exhibición entre los semifinalistas eliminados, el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.
Dónde ver online en directo el partido de Alcaraz y Sinner hoy en el Six Kings Slam
El partido que enfrenta este jueves a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por la victoria en la final del Six Kings Slam se podrán seguir en directo a través de la plataforma de streaming Netflix. Por lo tanto, solo los abonados podrán acceder al esperado cara a cara entre el español y el estadounidense.
El gigante del mundo audiovisual cuenta con los derechos de retransmisión del torneo de exhibición, por lo que no se podrá ver en ningún canal de televisión. Todos los enfrentamientos estarán disponibles posteriormente bajo demanda en el catálogo de la plataforma.
