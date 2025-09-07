Alcaraz - Sinner: horario, canal de televisión y dónde ver online la final del US Open hoy

Empieza a convertirse en rutina, en lo previsible y no por ello menos esperado ni atractivo. Cada Alcaraz-Sinner es una oportunidad de ver dónde está el tenis y hacia dónde va a ir. Y más si se produce, como en este caso, en una final de Grand Slam. En el US Open esta vez. Es la tercera consecutiva después de que en Roland Garros venciera el español y en Wimbledon triunfara el italiano. Nueva York decidirá si se logra empate técnico en caso de que Alcaraz consiga su segundo grande de la temporada, o si el italiano conquista el tercero del curso y, de paso, mantiene a raya a su archirrival. Pues hay un trofeo de los grandes en juego, el sexto para el de El Palmar, el quinto para el de San Cándido, pero también el trono de la ATP, que defenderá el italiano si gana, que le arrebatará el español si triunfa.

Así, es imposible que un Alcaraz-Sinner no despierte la emoción entre los aficionados del tenis, que se preguntaban qué harían sin Federer, sin Nadal y sin Djokovic, y se encuentran con un Big Two de largo recorrido. Por el momento, este será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos, número 1 y número 2 del mundo, sexta consecutiva en la lucha directa por un título (además de la de Umag, en 2022). Alcaraz es quien inclina la balanza hacia su lado con nueve victorias, cinco consecutivas entre las semifinales de Cincinnati 2024 y la final de Roland Garros; pero se tiene muy en cuenta la superioridad que mostró el italiano en la hierba de la Catedral, el último choque.

Se hacen mejores y se completan. Riguroso el italiano, más creativo el español; aunque vayan encontrando en el otro lo que les falta a ellos mismos. Sinner ha añadido algo de soltura, de humanidad, de dejarse algún set por el camino sin que le afecte a la hora de la final. En este US Open, vapuleó a Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2) y a Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2); Shapovalov le arrebató un set (5-7, 6-4, 6-3 y 6-3), pero Bublik y Musetti pagaron el descaro del canadiense (6-1, 6-1 y 6-1 ante el kazajo, y 6-1, 6-4 y 6-2 ante el italiano). Y Felix Auger-Aliassime recuperó sus aires de gran talento con otro set robado (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4). Con este currículo aspira Sinner a su quinto Grand Slam (y su título 21), después de triunfar el año pasado en Australia y el US Open, y este año en Australia y en Wimbledon.

Al otro lado, Alcaraz ha aprendido a manejar las emociones y navegar por ellas sin que lo aturdan ni lo despisten. Con más o menos precisión en sus golpes y más o menos fallos en su tenis, ha mantenido el nivel en todos los encuentros, sin desconexiones y altibajos, una regularidad que sufrieron Opelka (6-4, 7-5 y 6-4), Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3), Darderi (6-2, 6-4 y 6-0), Rinderknech (7-6 (3), 6-3 y 6-4), Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) y Novak Djokovic (6-4, 7-6 (4) y 6-2). Con estas credenciales quiere Alcaraz levantar su sexto Grand Slam (su título 23), después de dos Wimbledon, dos Roland Garros y aquel US Open del descubrimiento en 2022 que también lo llevó a lo más alto de la ATP, el más joven número 1 de la historia del tenis masculino.

¿A qué hora juega Alcaraz la final del US Open?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para este domingo 7 de septiembre a partir de las 20.00 horas en España.

¿Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en el US Open?

El partido entre Alcaraz y Sinner se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam de Nueva York.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es