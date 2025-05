Alcaraz - Sinner: horario, canal de televisión y dónde ver online la final de Roma hoy

Era inevitable el encuentro en el último día del Masters 1.000 de Roma, que lo celebra porque no hay mejor final posible en estos momentos. Es un Jannik Sinner - Carlos Alcaraz que ya es el clásico del tenis hoy. Aunque, como cada vez que se encuentran, todo es distinto, ellos son distintos. Porque el italiano llega envuelto en el calor del público y protegido por los suyos después de cumplir la sanción a la carta por dopaje. Tres meses en los que no ha estado parado en ningún momento, y en los que ha acumulado ganas de volver a reinar donde ya había ejercido de líder en la última temporada y media. Y porque el español se encuentra en su superficie fetiche, que no es su favorita (prefiere la dura), pero es en la que más diferencias existen entre su tenis y el de todos los demás. Ahora toca Sinner para demostrarlo.

Lo ha mostrado el murciano en esta gira de tierra de notable alto que puede terminar en sobresaliente este domingo. Porque después de unas semanas algo turbulentas tras el chasco en Miami, aterrizó en Montecarlo para despejar todas las dudas con más trabajo y sacrificio que brillanteces. Pero sabe ya Alcaraz que así es como se convierte uno en el mejor de los tenistas. Una lesión lo dejó cojo en la final de Barcelona y arrastró las molestias y los miedos hasta Madrid, que se saltó después de la gira de patrocinadores.

Pero en Roma, de nuevo el Alcaraz del orden, la concentración y la pausa, sin despistes ni apagones, y sí convencimiento para superar a Lajovic, Djere, Khachanov, Draper y Musetti antes de la cita con Sinner. Ha habido sufrimiento y rachas de buen juego, puntos de 'highlights' y juego turbio y ventoso, pero prevalecen sus trucos, sus maniobras sobre esta superficie cambiante que él controla mejor que casi todos. Ahora, como decimos, toca Sinner para demostrarlo.

El italiano apuntaba que llegaba a Roma para disputar un par de partidos y rodarse después de tres meses de inactividad profesional. Pero también ha mostrado que ni se le ha olvidado jugar al tenis ni se ha resentido físicamente, todo lo contrario, ni se le ha terminado esa pócima mágica con la que ha sometido al circuito en los últimos tiempos. Número 1 con diferencia, ha llegado a la final tras despachar a Navone, Jesper de Jong, Cerúndolo, Ruud y Paul. Es verdad que en la semifinal tropezó con ese primer set en el que perdió por 1-6, pero se recuperó y ni siquiera la ampolla que lo ha molestado toda la semana va a impedir que salga a por todas este domingo ante el español. «Tengo una ampolla en la planta del pie, que repercute en otros músculos. Conecta con la pierna, pero no me preocupa. Espero que se cure lo antes posible», explicaba el de San Cándido. Aunque siempre con la precaución de no arriesgar más de la cuenta porque en nada comienza el verdadero objetivo: Roland Garros.

Hay muchas cuentas pendientes, y cierto aroma de revancha en el lado de Sinner, pues ha visto cómo Alcaraz le ha ganado los últimos tres choques. Es decir, el murciano es el antídoto a ese poderío que ejerce sobre todos los demás.

En total, Sinner y Alcaraz se ha enfrentado en diez ocasiones, con seis victorias para el español. En todas el resultado ha contemplado al menos un 'tie break', así de igualadas van siempre las fuerzas en este clásico del tenis moderno. El murciano venció en París 2021 (7-6 (1) y 7-5); Sinner ganó las dos siguientes citas, en Wimbledon 2022 (6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3) y en la final de Umag 2022 (6-7 (5), 6-1 y 6-1); Alcaraz recuperó el cara a cara con sus triunfos en el US Open 2022 (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3) y la semifinal de Indian Wells 2023 (7-6 (4) y 6-3); el italiano le dio la vuelta después, al ganar en las semifinales de Miami (6-7 (4), 6-4 y 6-2) y de Pekín (7-6 (4) y 6-1); pero Alcaraz le ha demostrado ser superior en todas las citas de 2024: semifinal de Indian Wells (1-6, 6-3 y 6-2), semifinal de Roland Garros (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3) y la final de Pekín (6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3)).

Es la octava final de Masters 1.000 para el español, la séptima para el italiano. Ninguno de los dos ha triunfado todavía en el Foro Itálico. Para Sinner significaría un regreso contundente con el que volvería a demostrar a los rivales quién es el número 1, y apuntaría con letras enormes su candidatura a Roland Garros, título que quieren alcanzar a toda costa. Para Alcaraz significaría un golpe moral más sobre el italiano, y no es cualquier cosa, y aumentar sus estupendos números en la tierra batida y la confianza para defender su corona en París.

A qué hora juega Alcaraz la final de Roma ante Sinner

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está programado para este domingo 18 de mayo, y comenzará no antes de las 17.00 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en Roma

El partido entre Alcaraz y Sinner se emite por Movistar, plataforma que tiene los derechos del Masters 1.000 de Roma.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es