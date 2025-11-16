Alcaraz - Sinner, en directo: resultado y ganador de la final de la ATP Finals hoy

Sigue en directo cómo va Alcaraz contra Sinner en la final de la ATP Finals: ganador, resultado y última hora desde Turín.
18:28
40-40. ¡Doble falta de Sinner!
18:28
40-30. Buen aguante del italiano que provoca el fallo de Carlos Alcaraz
18:26
30-30. Otro error de Sinner, se le va larga
18:26
30-15. Error del italiano, Sinner la manda fuera
18:25
30-0. ¡Saque directo para Jannik Siner!
18:25
15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red
18:25
¡Comienza el cuarto juego!
Sirve Sinner.
18:23
2-1. ¡¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ!!
18:22
40-0. Buen saque para el español
18:22
30-0 ¡¡PUNTAZO DE ALCARAZ!!
Parecía que no llegaba, pero el murciano resbala y clava la bola paralela.
18:21
15-0. Sinner manda la derecha fuera. Buen error forzado de Alcaraz
18:21
1-1. ¡¡SINNER se lleva el segundo juego!!
En blanco para el español.
18:20
40-0. Saque directo para Jannik Sinner
18:19
30-0. El murciano vuelve a fallar, dos derechas seguidas que se quedan en la red
18:18
15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red
18:17
1-0. ¡PRIMER juego para CARLOS ALCARAZ!
Juego cómodo para el murciano. Ahora le tocará restar.
18:16
40-15. Sinner manda el resto directamente fuera
18:16
30-15. Buen contrapié de Alcaraz a Sinnner
18:16
15-15. Se le escapa fuera la derecha a Alcaraz
18:15
15-0. Saque potente de Carlitos
El italiano no puede hacer nada
18:15
¡¡ARRRRRAANCA El PARTIDO!!
Comenzará sacando Alcaraz.
18:06
Turín ovaciona a Jannik Sinner
18:05
¡¡Saltan los jugadores a la pista!!
18:01
¡¡Calientan los dos jugadores en vestuarios, esto arranca en nada!!
17:59
La pista es otro factor decisivo
Jannik se desenvuelve mejor en cemento que en tierra batida.
17:56
Alcaraz aspira a ser el tercer español 'Maestro' en la ATP, después de Manuel Orantes y Alex Corretja
17:54
Es el decimosexto Alcaraz-Sinner, 10-5 para el español y 8-1 en los últimos nueve
17:47
Ferrero, entrenador de Alcaraz: «Hoy no es un día para estar cansado. Estamos a tope»
17:45
¡¡15 MINUTOS para que comience el partido!!
17:42
Alcaraz ayer tras su clasificación a la final: «Estoy preparado. He nacido para estos momentos. Vamos a pensar que nosotros podemos y que vamos a ir a por ello»
17:35
Alcaraz llega como número 1 del mundo
El murciano se clasificó a la final de las Nitto ATP Finals después de vencer a Felix Auger-Aliassime, por 6-2 y 6-4. Será la octava final entre el español y el italiano.
17:30
¡¡30 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!
17:28
¡Sinner juega en casa y eso puede ser un factor DECISIVO!
El italiano tiene un porcentaje de victorias del 81%. De sus 111 partidos ha ganado 90. Lleva 30 partidos sin perder un set. Prueba muy complicada para Alcaraz.
17:24
¡Buenas tardes y bienvenidos a la GRAN FINAL, Alcaraz vs Sinner!
