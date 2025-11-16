Alcaraz - Sinner, en directo: resultado y ganador de la final de la ATP Finals hoy

Sigue en directo cómo va Alcaraz contra Sinner en la final de la ATP Finals: ganador, resultado y última hora desde Turín.

18:28 40-40. ¡Doble falta de Sinner!

18:28 40-30. Buen aguante del italiano que provoca el fallo de Carlos Alcaraz

18:26 30-30. Otro error de Sinner, se le va larga

18:26 30-15. Error del italiano, Sinner la manda fuera

18:25 30-0. ¡Saque directo para Jannik Siner!

18:25 15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red

18:25 ¡Comienza el cuarto juego! Sirve Sinner.

18:23 2-1. ¡¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ!!

18:22 40-0. Buen saque para el español

18:22 30-0 ¡¡PUNTAZO DE ALCARAZ!! Parecía que no llegaba, pero el murciano resbala y clava la bola paralela.

18:21 15-0. Sinner manda la derecha fuera. Buen error forzado de Alcaraz

18:21 1-1. ¡¡SINNER se lleva el segundo juego!! En blanco para el español.

18:20 40-0. Saque directo para Jannik Sinner

18:19 30-0. El murciano vuelve a fallar, dos derechas seguidas que se quedan en la red

18:18 15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red

18:17 1-0. ¡PRIMER juego para CARLOS ALCARAZ! Juego cómodo para el murciano. Ahora le tocará restar.

18:16 40-15. Sinner manda el resto directamente fuera

18:16 30-15. Buen contrapié de Alcaraz a Sinnner

18:16 15-15. Se le escapa fuera la derecha a Alcaraz

18:15 15-0. Saque potente de Carlitos El italiano no puede hacer nada

18:15 ¡¡ARRRRRAANCA El PARTIDO!! Comenzará sacando Alcaraz.

18:06 Turín ovaciona a Jannik Sinner

18:05 ¡¡Saltan los jugadores a la pista!!

18:01 ¡¡Calientan los dos jugadores en vestuarios, esto arranca en nada!!

17:59 La pista es otro factor decisivo Jannik se desenvuelve mejor en cemento que en tierra batida.

17:56 Alcaraz aspira a ser el tercer español 'Maestro' en la ATP, después de Manuel Orantes y Alex Corretja

17:54 Es el decimosexto Alcaraz-Sinner, 10-5 para el español y 8-1 en los últimos nueve

17:47 Ferrero, entrenador de Alcaraz: «Hoy no es un día para estar cansado. Estamos a tope»

17:45 ¡¡15 MINUTOS para que comience el partido!!

17:42 Alcaraz ayer tras su clasificación a la final: «Estoy preparado. He nacido para estos momentos. Vamos a pensar que nosotros podemos y que vamos a ir a por ello»

17:35 Alcaraz llega como número 1 del mundo El murciano se clasificó a la final de las Nitto ATP Finals después de vencer a Felix Auger-Aliassime, por 6-2 y 6-4. Será la octava final entre el español y el italiano.

17:30 ¡¡30 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!

17:28 ¡Sinner juega en casa y eso puede ser un factor DECISIVO! El italiano tiene un porcentaje de victorias del 81%. De sus 111 partidos ha ganado 90. Lleva 30 partidos sin perder un set. Prueba muy complicada para Alcaraz.

17:27 ¡ES EL PARTIDO!