Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
Alcaraz - Sinner, en directo: resultado y ganador de la final de la ATP Finals hoy

Eduardo Barrero

Sigue en directo cómo va Alcaraz contra Sinner en la final de la ATP Finals: ganador, resultado y última hora desde Turín.

18:28

40-40. ¡Doble falta de Sinner!

18:28

40-30. Buen aguante del italiano que provoca el fallo de Carlos Alcaraz

18:26

30-30. Otro error de Sinner, se le va larga

18:26

30-15. Error del italiano, Sinner la manda fuera

18:25

30-0. ¡Saque directo para Jannik Siner!

18:25

15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red

18:25

¡Comienza el cuarto juego!

Sirve Sinner.

18:23

2-1. ¡¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ!!

18:22

40-0. Buen saque para el español

18:22

30-0 ¡¡PUNTAZO DE ALCARAZ!!

Parecía que no llegaba, pero el murciano resbala y clava la bola paralela.

18:21

15-0. Sinner manda la derecha fuera. Buen error forzado de Alcaraz

18:21

1-1. ¡¡SINNER se lleva el segundo juego!!

En blanco para el español.

18:20

40-0. Saque directo para Jannik Sinner

18:19

30-0. El murciano vuelve a fallar, dos derechas seguidas que se quedan en la red

18:18

15-0. Alcaraz estrella la derecha en la red

18:17

1-0. ¡PRIMER juego para CARLOS ALCARAZ!

Juego cómodo para el murciano. Ahora le tocará restar.

18:16

40-15. Sinner manda el resto directamente fuera

18:16

30-15. Buen contrapié de Alcaraz a Sinnner

18:16

15-15. Se le escapa fuera la derecha a Alcaraz

18:15

15-0. Saque potente de Carlitos

El italiano no puede hacer nada

18:15

¡¡ARRRRRAANCA El PARTIDO!!

Comenzará sacando Alcaraz.

18:06

Turín ovaciona a Jannik Sinner

18:05

¡¡Saltan los jugadores a la pista!!

18:01

¡¡Calientan los dos jugadores en vestuarios, esto arranca en nada!!

17:59

La pista es otro factor decisivo

Jannik se desenvuelve mejor en cemento que en tierra batida.

17:56

Alcaraz aspira a ser el tercer español 'Maestro' en la ATP, después de Manuel Orantes y Alex Corretja

17:54

Es el decimosexto Alcaraz-Sinner, 10-5 para el español y 8-1 en los últimos nueve

17:47

Ferrero, entrenador de Alcaraz: «Hoy no es un día para estar cansado. Estamos a tope»

17:45

¡¡15 MINUTOS para que comience el partido!!

17:42

Alcaraz ayer tras su clasificación a la final: «Estoy preparado. He nacido para estos momentos. Vamos a pensar que nosotros podemos y que vamos a ir a por ello»

17:35

Alcaraz llega como número 1 del mundo

El murciano se clasificó a la final de las Nitto ATP Finals después de vencer a Felix Auger-Aliassime, por 6-2 y 6-4. Será la octava final entre el español y el italiano.

17:30

¡¡30 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!

17:28

¡Sinner juega en casa y eso puede ser un factor DECISIVO!

El italiano tiene un porcentaje de victorias del 81%. De sus 111 partidos ha ganado 90. Lleva 30 partidos sin perder un set. Prueba muy complicada para Alcaraz.

17:27

¡ES EL PARTIDO!

17:24

¡Buenas tardes y bienvenidos a la GRAN FINAL, Alcaraz vs Sinner!

