Alcaraz: «Sí, me siento capaz de ganar Wimbledon»

No se le olvidó esta vez el gorrito de la suerte a Carlos Alcaraz en su comparecencia ante la prensa. Relajado y sonriente, está en semifinales de Wimbledon por primera vez, con solo 16 partido sobre la hierba. Una barbaridad que él mismo se encarga de volver casi rutinaria con la barbaridad siguiente.

Ante Holger Rune dio un golpe sobre la mesa de la generación que está liderando ya pero tiene visos de ser infinita en el futuro. Aunque sigue teniendo esos nervios de quien lo hace todo por primera vez, como estos cuartos del Grand Slam londinense: «Puede ser que note más presión cuando juego con jugadores de mi edad que contra alguien como Medvedev. Cuando juego con alguien como Rune, Sinner, sí que siento un poco más de nervios. Pero probablemente al jugar unas semifinales de Wimbledon voy a estar igual de nervioso contra Daniil que contra cualquier otro».

Eso sí, el grito que soltó cuando ganó el primer set es posible que lo repita ante Medvedev. «Necesitaba ese grito -razona-. He empezado bastante nervioso, hasta el final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios y emociones. He estado luchando internamente para intentar mejorar. Hasta el final no lo he conseguido, el grito me ha ayudado a soltar todos los nervios, cambiar un poco el juego y disfrutar».

En Wimbledon sí está entrenándose en los días entre partidos, algo que no hacía en París, pero el resultado sigue siendo el mismo, penúltima ronda y con muy buenas sensaciones. Sobre todo en los momentos claves. «Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos. En momentos en los que está la tensión, con 4-4, en los tie breaks, es cuando uno tiene que sacar el buen juego, la valentía que tiene uno dentro. Nosotros lo intentamos. Ser fiel a nuestro estilo, ser valiente. Por eso doy un plus de nivel en esos momentos. Aunque en el partido la sensación que tiene uno dentro no es esa, es ir en cada juego a por todas. Pero quizá estoy dando un nivel que otro jugador no lo sube». Su rival en estos cuartos, Holger Rune, comentó que le había faltado energía, pero Alcaraz relativiza y lo toma como un toque para aprender: «Un Grand Slam son dos semanas, nunca te vas a levantar perfecto. Los jugadores que han ganado muchísimos Grand Slams no se han sentido al cien por cien todos los días. Y lidian con eso para sacar su mejor versión».

En realidad, son 20 años y solo su tercera semifinal de Grand Slam: US Open, Roland Garros y esta de Wimbledon, pero ya tiene bagaje para saber aprender de una a otra: «Será totalmente diferente. Desde la semifinal de París ha pasado bastante para analizar qué hice mal, y tengo ahora otra oportunidad para hacerlo mejor. Quizá probar otra rutina antes del partido, hablar más antes. Y el viernes lo vamos a hacer».

Así que la pregunta sale sola, ¿te ves capaz de ganar el torneo? «Sinceramente sí. Todo el mundo sabe que el principal es Djokovic, pero la sensación que tengo es que soy capaz de ganar. Tengo la confianza y el nivel, lo estoy demostrando. Me siento capaz de ganar el torneo».