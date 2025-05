Alcaraz - Shelton: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de octavos de Roland Garros

Carlos Alcaraz tembló un poco ante Fabian Marozsan, que le quitó un set y muchas opciones de rotura, y sufrió de más contra Damir Dzumhur, que le robó un set, muchas opciones de rotura y mucha energía. «He sentido que tenía que hacer algo. Lo que sí sentí es que estuve muy cerca de ir a un quinto set, si eso pasase tenía que estar preparado, cuando se te pasa la derrota por la cabeza ya estás perdido», llegó a decir tras el choque. Terminó el español su partido de tercera ronda rondando la media noche con un buen susto que espera despejar de una vez por todas, ahora que se acerca la recta final del torneo. Pero toca pensar primero en el hoy, y eso es Ben Shelton. Ojo con él.

«Hay momentos de bajón, he tenido dudas, y física y tenísticamente él ha aprovechado. A partir del tercer set yo no sabía qué hacer, no encontraba ningún hueco. En el cuarto, he tenido que calmarme, pensar mejor la línea que tenía que seguir y he podido aprovechar esa ventana que me ha dejado. No tengo nada físico, solo un bajón, que me ha costado recuperar», admitía el murciano.

El español y el estadounidense comparten edad y un tenis del presente, con la potencia como seña de identidad. A Shelton, 13 del mundo, todavía le queda ese paso para afianzarse en las rondas donde se deciden los títulos y en las que deciden a los buenos de los mejores en los Grand Slams. Con dos trofeos en su vitrina, Tokio 2023 y Houston 2024, ha ido creciendo no obstante, con pasos seguros. Pisó un cuadro final de un grande por primera vez en el US Open 2022 y en Australia 2023 alcanzó los cuartos de final (cayó con Paul por 7-6 (6), 6-3, 5-7 y 6-4). Ese mismo año pisó la semifinal del US Open, donde solo Djokovic pudo frenarlo (6-3, 6-2 y 7-6 (4)). A principio de este curso, en Melbourne, otra semifinal, esta vez perdida contra Jannik Sinner (7-6 (2), 6-2 y 6-2).

En Roland Garros, no obstante, su desempeño ha sido menor hasta el momento: primera ronda en 2023 y tercera en 2024. Aunque en este 2025, se ha deshecho de Lorenzo Sonego (6-4, 4-6, 3-6, 6-2 y 6-3) y de Matteo Gigante (6-3, 6-3 y 6-4). Además, los estadounidenses están dominando la tierra parisina: además de Shelton también Tommy Paul y Francis Tiafoe han alcanzado los octavos. Por eso no se fía Alcaraz, que tiene a su rival bien estudiado: «Es muy agresivo, con mucha energía en los golpes, y en el partido. Será interesante. Cuando nos hemos cruzado hemos jugado a un buen tenis. Él en tierra está jugando cada vez mejor. Vamos a intentar mejorar las cosas que he hecho peor hoy mostrar lo bueno que voy haciendo y que él no coja la iniciativa».

Esos partidos de los que habla se reducen por ahora a dos, con victoria para el español. En el Masters 1.000 de Canadá 2023, el murciano ganó por 6-3 y 7-6 (3) y en la Laver Cup, por 6-4 y 6-4. Será la primera vez que se citen en tierra batida, donde Alcaraz lleva un balance de 18 triunfos y una derrota, mientras que el estadounidense suma cinco victorias y cuatro derrotas.

A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido de octavos ante Shelton

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton está programado para este domingo 1 de junio, en el tercer turno de la Philippe Chatrier. Su partido empezará después de los encuentros entre Jasmine Paolini y Elina Svitolina y el que protagonizan Iga Swiatek y Elena Rybakina. Así que el encuentre empezará sobre las 14.30 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en Roland Garros

El partido entre Alcaraz y Shelton se emite por Eurosport, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam parisino.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es