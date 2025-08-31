Alcaraz - Rinderknech: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de octavos del US Open hoy

Prosigue Carlos Alcaraz su marcha por Nueva York sin que hayan asomado por el momento grandes turbulencias. Seguro y preciso, se ha deshecho de sus rivales sin aparente dificultad. Quizá necesite algo de eso para activarse con vistas a la segunda semana, y pueda dárselo su próximo oponente, Arthur Rinderknech, pero por ahora, el desgaste es mínimo.

El francés, 30 años y 82 del mundo, ofrece oficio y un puntito más de intensidad quizá del que le ofrecieron sus tres primeros rivales, pues hay tres citas previas entre Alcaraz y Rinderknech que muestran algo de igualdad. La primera casi no aporta datos, pues en 2021 el murciano no era el que es hoy, pero ahí está su triunfo por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4 en esta misma ronda y este mismo torneo del US Open. En 2023, sobre la hierba de Queen's, otro partido disputado que se llevó el español por 4-6, 7-5 y 7-6 (3); y ya en 2025, en ese mismo torneo de hierba, los últimos datos que también se inclinaron hacia el murciano por 7-5 y 6-4.

Además, Rinderknech ha ofrecido en este torneo actuaciones de batalla, pues se impuso a Roberto Carballés en casi cuatro horas (7-6 (2), 7-5, 4-6 y 6-2); a Alejandro Davidovich en tres horas y 16 minutos (6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3) y en dos horas y 39 minutos a Benjamin Bonzi (4-6, 6-3, 6-3 y 6-2). Así, se espera que Rinderknech pueda poner a prueba la resistencia de Alcaraz, que todavía no ha tenido que usarla, como tampoco sus mejores golpes. Le ha bastado con dos horas para batir a Reilly Opelka (6-4, 7-5 y 6-4), una hora y media para superar a Mattia Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) y una hora y 44 minutos para desnudar a Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0).

Lo más llamativo de ese último encuentro de Alcaraz fue su petición de asistencia médica en el segundo set por unas molestias en la rodilla derecha. El español admitió haber notado algún pinchazo a la hora de afianzar esa articulación en el suelo, pero tras un masaje para liberar la presión del muslo, no ofreció ninguna muestra más de debilidad. Al contrario, firmó un tercer set impecable y arrollador.

Tiene Rinderknech un arma en su saque gracias a sus 196 centímetros de altura y firma en este US Open la mejor actuación de su carrera. En Estados Unidos desplegó sus alas en el tenis de forma contenida, pues estudió en la Universidad de Texas A&M y participó en el circuito universitario durante ese tiempo. «No era mi sueño ser tenista profesional a los 18 años. Quise seguir estudiando y preparándome para mi vida futura sin tener que viajar cada semana», admitía de aquella época. Pero el equipo técnico que encontró en la universidad lo animaron a mantener la motivación por el tenis y a seguir ese camino profesional después de graduarse.

«Es muy difícil jugar contra él. Es muy agresivo, con un saque potente, intentando subir a la red. Va a ser un partido muy interesante», indicaba Alcaraz sobre el francés.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido de octavos del US Open?

El partido entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech está programado para el segundo turno de la sesión matinal en Flushing Meadows, por lo que el encuentro empezará no antes de las 19.30 horas en España.

Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy en el US Open

El partido entre Alcaraz y Rinderknech se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos del US Open 2025. También se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es