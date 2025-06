Alcaraz - Rinderknech: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Queen's hoy

Carlos Alcaraz se prepara para las últimas rondas del ATP 500 de Londres tras una de esas victorias que todavía saben mejor porque ha costado mucho completarlas. En octavos, ante Jaume Munar, al murciano le costó tres horas y media doblegar al mallorquín, por una excelente puesta en escena de este y porque no estuvo tan fino como otros días con su tenis. Más de una cincuentena de errores y un porcentaje de primer servicio más bajo que en rondas anteriores, lo llevaron a sufrir más de la cuenta ante el 59 del mundo.

No hubo cabriolas ni demasiados trucos, pero sí constancia y oficio para sacar adelante un primer set plácido por la tempranera rotura fruto del nerviosismo de Munar, dos dobles faltas; un segundo set que tuvo en su mano con tres bolas de partido pero al que se rebeló el mallorquín, y un tercer capítulo que comenzó liderando (2-0), pero vio cómo el rival no solo disminuía la ventaja sino que lo forzaba a un extra de solidez y temple a pesar de todos los errores para acabar levantando los brazos.

What a battle @jamunar_38! 🤝🏻 Very happy to progress again today! ❤️



📸 Getty pic.twitter.com/Zw6NhLMlOK — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) June 19, 2025

Alcaraz también tuvo sus dificultades con el tiempo, pues fue amonestado por pasarse de la cuenta para sacar, algo que no entendió y que lo llevó a decir que deberían cambiar la regla: «Tienen que tener también un poquito de mano izquierda con eso. Llevamos tres horas de partido, acabamos un punto largo en la red, deberían de tener un poco de mano y darnos algo más de tiempo. Hay muchas situaciones en las que todo va lento y el tiempo corre, y nosotros no nos podemos preparar cara al siguiente punto. Cuando no te puedes preparar de la manera correcta al siguiente punto, no lo puedes jugar de la manera correcta, entonces creo que para el espectáculo no es lo mejor».

A pesar del bajón físico, anímico y de energía que sufrió por momentos, Alcaraz logró la decimoquinta victoria seguida en este año, un récord personal porque siempre había dejado la cuenta en catorce. Y la quiere seguir ampliando este viernes, cuando los cuartos de final lo emparejan con Arthur Rinderknech, 29 años y 80 del mundo.

El español y el francés se han enfrentado en dos ocasiones, saldadas con victoria del primero: en el US Open 2021, por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4, y en este mismo escenario en 2023, por otro ajustado 4-6, 7-5 y 7-6 (3), así que no cabe duda de que estos cuartos de final de 2025 también tendrán su intensidad entre ambos.

A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido ante Rinderknech en Queen's hoy

El partido que enfrentará a Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech en el torneo ATP 500 de Queen's, que se disputa en Londres hasta el próximo 22 de junio, está programado para este viernes 20 de junio, en el tercer turno de la pista central, que comienza la jornada a las 13.00 horas en España. Después del Lehecka-Fearnley y el Nakashima-Draper que tiene un comienzo de no antes de las 14.30. Así que el choque entre el español y el francés puede comenzar sobre las 16.00 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy en Queen's

El encuentro de cuartos entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech, así como el resto del torneo, se podrá seguir a través de los canales de Movistar+ y la plataforma Tennis TV. Además, también se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el campeonato en ABC.es.