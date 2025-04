Alcaraz se pone firme ante Davidovich y jugará la final de Montecarlo

Carlos Alcaraz pisa firme la tierra de Montecarlo en esta edición de 2025. De no haber superado ni un solo partido a estar a solo uno de coronarse con su primer Masters 1.000 del año. Tuvo que apelar a su tranquilidad, la paciencia y la concentración para derribar la entrega, la resistencia y la muy buena versión que ofreció Alejandro Davidovich.

Masters 1.000 Montecarlo Semifinal Carlos Alcaraz 7 6 Alejandro Davidovich 6 4

No es un partido limpio, como tampoco lo está el cielo en Montecarlo al inicio de esta jornada de semifinales. Hay más fallos que aciertos y los detalles se mueven por milímetros. Pero es un partido de tierra batida, dueños Alcaraz y Davidovich de recursos como la variación de alturas, las dejadas y buenos movimientos sobre la arena algo apelmazada de la pista Ranieri III.

Un partido de tierra batida, no obstante, del hoy, porque ninguno de los dos esconde los latigazos si puede recurrir a ellos para dejar plantado al rival. Lo intenta más Davidovich, pero conforme pasan los minutos, encuentra que no llega tan bien a la pelota para plantar su velocidad de mano. Alcaraz, que sigue sin fluidez, pero se mantiene firme en este Montecarlo, tiene más maña para crear situaciones incómodas al malagueño: derecha muy escorada, muchas alturas, diferentes efectos, muy buenas dejadas y sentencias en la red que le otorgan la tranquilidad de levantarse de un par de bolas de rotura y ganarse él mismo otro par con el que acelera al 3-0 a los 15 minutos y al 5-2 a los 30.

Lo advertía el murciano en la previa, esta superficie le da más opciones de jugar con esa dejada mágica con la que ha atravesado el tenis del hoy como un puñal. Las sufre Davidovich, que aumenta la tensión en sus hombros toda vez que no acierta a desequilibrar a Alcaraz con su potencia desde el fondo. Pero mantiene la concentración, incluso con dos bolas de set en contra que le activan la sonrisa y la confianza.

Mientras, el murciano parece mucho más calmado que en jornadas anteriores, más paciente. No hay ni un mal gesto, pero siguen los errores, la falta de continuidad y un Davidovich que se crece en la defensa y que lo obliga no solo para inventarse otra bola de set con 5-3 sino que lo lleva a exigirse aún más cuando el malagueño fuerza el empate con tres juegos consecutivos (5-5) y lleva el primer set al 'tie break' y a la hora de duración.

Continuó la mesura en ese minipartido. Y las dejadas. Con las que rompió definitivamente a Davidovich, incapaz de llegar a ellas ni de ofrecer más resistencia después de una hora batallando en la zona defensiva.

Grita el malagueño, que ve debilitarse sus opciones porque se queda atascado en ese 'tie break' y Alcaraz aprovecha para dar un estirón, un 'break' con el que se da alivio y confianza. Pero este Davidovich de 2025 ya ha pasado por dos semifinales, y por dos finales, y le queda la espina de sumar por fin su primer título. Por qué no aquí. Y se emplea con todas sus fuerzas para no dejar volar al murciano. Evita la segunda rotura con un juego de doce minutos de duración, de donde saca ánimos y un poco más de tiempo en pista.

Pero no quiere alargar más el choque Alcaraz, que empieza a pegar con más saña, más velocidad y más seguro de que ya está el partido donde quiere. Y de que él también está donde quiere: saques en blanco por fin, confianza ciega en la dejada, firmeza en los desplazamientos y en la ejecución de las ideas y agresividad. Un paso adelante al que ya no llega Davidovich, que se permite no obstante una delicadeza en forma de dejada impecable para salvar el primer punto de partido (de cuatro que levantará) para alegría del público que lo anima porque no quiere que se acabe esto. De aquí, de estas dos horas y 10 minutos, sale el malagueño impulsado en confianza y buenas actuaciones hasta la plaza 25 de la ATP.

Pero es Alcaraz el que da otro paso más firme aún en esta tierra de Montecarlo. A la que llegaba sin victorias y está a una solo de lograr el título. Lo que llevaría el doble premio de escalar una posición en la lista de ATP, pues superaría a Alexander Zverev.