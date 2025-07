Alcaraz: «A pesar de la derrota, estoy feliz de haber jugado otra final»

«Siempre es duro perder, sobre todo una final. He hecho lo que he podido contra un jugador que ha tenido un nivel increíble. Triste por la derrota, pero contento con la temporada. Superpositivo por la gira de hierba», expuso Carlos Alcaraz tras caer en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. Y explicó las claves: «Poco porcentaje de primeros servicios contra uno de los mejores restadores. Lo tenía que haber hecho mejor, pero con los nervios ha sido difícil sacar mejor».

«En el último año he pasado por diferentes situaciones de las que he aprendido. Y estoy en una posición para aceptar todo lo que venga: perder una final de Grand Slam, pero contento por haber llegado a otra final. Intentar olvidarla y seguir allí», comentó instalado en esta madurez en la que ha crecido de una manera maravillosa: «Estoy feliz, con una sonrisa, he jugado otra final de Grand Slam», certificó.

Y mantuvo la sonrisa para alabar al rival: «Estoy muy feliz por él y por el tenis porque cada vez que nos enfrentamos subimos el nivel. Creo que nadie había visto este nivel entre dos jugadores como hemos hecho nosotros. Va a ser mejor y mejor, y yo también, porque la rivalidad va a seguir así. Me da la oportunidad de dar mi cien por cien en cada entrenamiento y sé que soy mejor gracias a que me empuja él», señaló el murciano, que sabía lo campeón que es Sinner y sabía que había aprendido muchísimo de aquella final de Roland Garros perdida. «Sabía que no iba a hacer los mismos errores. Como ha jugado hoy es increíble, pero no me ha sorprendido en absoluto».

Se queda la racha en 24 triunfos consecutivos desde la final del Conde de Godó, y en hierba suma una cuarta derrota, en 39 partidos. No está mal para el murciano, que quiere levantarse de esta y seguir mejorando para lo que llega y para la próxima vez que se enfrente a Sinner. «El segundo servicio es muy importante, pero le he dado muchos puntos gratis con ese golpe. Si tienes la opción de restar, lo tendría que haber hecho mejor y tener una mejor posición para atacar la siguiente bola. No lo he presionado lo suficiente para que se sintiera nervioso en sus servicios. Eso lo tendré que hacer mejor en la próxima vez».

También admitió que hubo momentos en los que no sabía qué hacer: «Sentía que no le estaba haciendo daño desde el fondo y sentía que él estaba mejor, no que era mejor, pero sí que jugaba un tenis más completo. Me he bloqueado mentalmente con un momento de frustración porque no veía huecos». Se ha quedado con muchas cosas claras de lo que ha hecho mal que se las apuntará para entrenarlas en cuanto vuelva a la pista. «Es la única forma de mejorar. Hay que aceptar el perder, que el otro jugador puede ser muchísimo mejor que tú, y salir contento y orgulloso de lo que has hecho».

Se marcha positivo y hasta disfrutando en un cuarto set en el que se ha soltado y hasta ha conseguido más opciones de rotura que en todo el partido anterior, así que su camino es el adecuado: «Sí, no cambio nada porque se está demostrando que estamos haciendo las cosas bien. Llevamos un temporadón. Una final de Grand Slam es un resultado buenísimo. Hemos perdido, pero también hemos luchado y queríamos ganar. No mucha gente ha jugado una final de Grand Slam. Llevo varios Masters 1.000, dos grandes finales... Tal y como está yendo hubiera firmado desde el inicio del curso».

Y para el futuro: una rivalidad de este Big 2 magnífica. «Es el momento de imponer nuestro tenis, crear una gran rivalidad con Jannik, porque me hace mejorar. Ojalá podamos seguir jugando duelos importantes y creando nuestra historia». Ahora, a desconectar unos días de vacaciones, para escuchar al cuerpo y prepararse para el siguiente.