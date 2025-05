Alcaraz, entre «pasarlo bien» y ganar en Roland Garros: «Siento que los partidos depende de mí si soy capaz de disfrutar»

Carlos Alcaraz aterriza en Roland Garros como claro favorito. Es verdad que está Jannik Sinner, reaparecido en Roma después de tres meses de castigo por dopaje, pero en la final de Foro Itálico ya demostró el español que tenía un nivel superior, rodaje y gasolina en esta tierra batida que empieza a convertir en su fortín.

No hay que olvidar que en 2024, Alcaraz solo pudo pasar una ronda en Montecarlo; y en 2025 ha alcanzado el título; y que nunca había ganado en Roma, y acabó ganando el título. Además, fue finalista en Barcelona, y solo Holger Rune y una lesión en el segundo set lo dejaron sin premio. Así, el murciano aparece como número 2 del mundo, pero con datos que lo elevan un poco más en la mente de todos los rivales, conscientes de que este Alcaraz sonríe y eso es un peligro. Así lo asume el propio tenista en su comparecencia ante los medios: «Me estoy encontrando cómodo, contento con el nivel que estoy alcanzando. Pero es verdad que la mayor parte de los partidos sí siento que dependen de mí, de si encuentro el buen camino, la buena dirección, si soy capaz de disfrutar».

Además, es lo que busca en este inicio de torneo, encontrar ese modo en el que es capaz de soltarse y de tener incluso algún altibajo de lo fácil que parece el tenis bajo su mano. «Dar alegría a mi juego, eso es lo que intento hacer en cada partido, en cada entrenamiento, no sentir miedo a nada, no pensar en querer ser más sólido o no, solo disfrutar y pasármelo bien. Sobre todo tener buenas sensaciones, ayer noté una gran diferencia en cuanto a condiciones, hoy iba la bola mejor, no trabajamos nada en específico, buscar la manera de sentirme bien, cómodo y pensar un poco en cómo voy a comenzar el torneo», señaló este viernes en París.

Defiende la Copa de los Mosqueteros ganada a Alexander Zverev el año pasado con una senda aparentemente más plácida que la de su archienemigo Sinner, pues a Alcaraz lo espera el veterano Kei Nishikori en primera ronda. Del que dijo estar contento por verlo de nuevo en el circuito: «Lo vi jugar mucho cuando era joven, me alegré cuando volvió al circuito tras sus problemas físicos de los últimos años, tuvo muchas lesiones, estoy contento de jugar contra una leyenda como él».

Más allá asoman Tsitsipas, Shelton, Ruud o Paul hasta cuartos; en semifinales quizá Musetti o Rune, pero evita hasta la final a Djokovic y a Zverev, y, por supuesto, a Sinner, número 1 del mundo. «Nuestra rivalidad es muy bonita porque nuestros partidos son muy tácticos, estoy seguro que la próxima vez cambiará cosas», indicó sobre esa rivalidad que recuerda a otras del pasado. «Eso es lo que pasaba con Federer, Nadal y Djokovic en su momento. Rachas en las que Rafa ganaba a Novak por ejemplo. Hay que estar preparado para aceptarlo».

También ha aceptado las críticas sobre lo que trasluce en su documental, al observar el aficionado que se inclina más por las fiestas que por el tenis. algo que hasta Rafael Nadal ha negado subrayando la profesionalidad del murciano. Y así explicaba Alcaraz su propia versión: «Hay muchas opiniones diferentes, hay mucha gente a la que le parece que que muestro mucho mi lado fiestero, la noche... Yo personalmente no lo veo así, pero estoy abierto a todo tipo de opiniones. Muestra mi vida. Soy profesional, pero también quiero tener mis momentos de disfrute. He mostrado que me gusta salir, como a todo chico de 21 o 22 años, pero siempre pongo por delante el tenis».

Es lo que pondrá a partir de este lunes, día de su debut, y con la ilusión de que continúe el tenis por delante hasta el domingo 8 de junio, cuando se dispute la final.