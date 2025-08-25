Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy del US Open y a qué hora juega contra Opelka

Tras su última conquista en el Masters 1.000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz comienza en la madrugada de este martes (hora española) su participación en el US Open 2025, último Grand Slam del año, con el propósito de lograr el título que ya celebró en 2022 y que supondría el sexto 'major' de su carrera. Pero en Estados Unidos el murciano también encara el objetivo de recuperar el número 1, un reto que conseguiría si acaba proclamándose campeón.

No tiene un cuadro nada sencillo el de El Palmar, que debutará ante Railly Opelka, (27 años), número 66 de la clasificación ATP. El americano, cuya mayor virtud es su poderoso servicio, no es rival fácil para su primer partido. En segunda ronda, se enfrentaría al ganador del Belluci-Shang y en tercera, supuestamente a Darderi.

Alcaraz, de 22 años, conquistó en 2022 la primera de sus cinco coronas de Grand Slam precisamente en Nueva York, que entonces también vino acompañada del liderato de la ATP. El español depende de sí mismo para recuperar la cima del tenis masculino en Nueva York, lo que lograría elevando el título o avanzando una ronda más que Sinner. «Este año siento que voy mucho mejor, y no porque haya ganado Cincinnati, sino porque mentalmente me siento con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos complicados cuando estoy en pista, y el año pasado no sentía eso. No sentía que tenía la capacidad o la fuerza mental para sobreponerme a las dificultades que pueda tener», declaró el murciano en rueda de prensa.

A Alcaraz, que se estrenará ante el gigante local Reilly Opelka (2,11m de altura), le cayó en su lado del cuadro Djokovic, con el que podría coincidir en semifinales. «Va a ser muy difícil jugar contra Opelka por primera vez. Todos sabemos cuál es su estilo de juego, así que tengo que estar preparado para eso, centrado en el resto y en intentar meter la mayor cantidad posible de pelotas. Intentaré coger buen ritmo durante el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me dé la opción, y veremos qué pasa. La confianza ahora mismo es alta. Me siento bien en la pista, me gustan las bolas y estoy listo», afirmó Alcaraz.

Opelka, un jugador que destaca por su poderoso servicio, no es rival fácil para el estreno de Alcaraz, que en segunda ronda se enfrentaría al ganador del Belluci-Shang y en tercera, supuestamente a Darderi. El camino del español comenzaría a empinarse a partir de octavos de final, donde podría cruzarse con el también español Alejandro Davidovich. En cuartos apunta la figura de Shelton y en semifinales a Djokovic o Taylor Fritz. Ante Sinner solo podría jugar en una posible final.

A qué hora juega Alcaraz hoy en su debut en el US Open contra Opelka hoy

El estreno de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos 2025 contra el norteamericano Opelka será en el último de la sesión nocturna en la pista central Arthur Ashe, es decir, sobre las 21:00 de la noche (horario local), a partir de las 3:00 de la madrugada del martes en horario peninsular español. Un apasionante duelo en las pistas de Flushing Meadows.

Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz y Opelka hoy en el US Open

El partido entre Alcaraz y Opelka se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos de los partidos del US Open 2025. También se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es El encuentro entre el español y el norteamérica de primera ronda del Abierto de Estados Unidos se podrá ver en directo por televisión a través de diferentes canales, como son Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.