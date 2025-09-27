Alcaraz se olvida del tobillo y alcanza los cuartos de final en Tokio tras tumbar a Bergs

Carlos Alcaraz se ha metido de lleno en los cuartos de final del Abierto de Japón tras vencer al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3 sin signos de lesión después de que solo dos días antes se desplomara en el suelo por molestias. Terminó el primer partido con el tobillo vendado, pero apenas 48 horas después no ha dado señales de molestias que le impidieran ganar ante el número 45 del mundo.

El murciano se ha llevado la victoria en una hora y 20 minutos y se medirá al estadounidense Brandon Nakahima este domingo. Por momentos sí se le vio cogear levemente al principios del primer set, pero deleitó al público con una serie de derechas ganadoras que hicieron olvidar el pequeño vendaje blanco.

El primer set se lo llevó Alcaraz pese a romperle el servicio varias veces. Se adelantó rápidamente en el segundo set, pero Bergs lo obligó a esforzarse para conseguir la victoria con una actuación aguerrida. Alcaraz selló el triunfo con una derecha contundente en la red que Bergs no pudo devolver.

Un Sinner con dudas supera la segunda ronda

Jannik Sinner también se ha clasificado para los cuartos de final, pero concedió un set ante el francés Térence Atmane (N.68), lo que alimenta las dudas sobre el estado de forma del tenista italiano.

En su primer torneo tras su derrota en la final del US Open ante Carlos Alcaraz, que provocó también que cediera el N.1 de la clasificación ATP al español, Sinner parece falto de rodaje ante las «muchas pequeñas cosas» que ha cambiado en su juego con el fin de recuperar el trono del tenis.

Ante Atmane, Sinner sufrió sobre todo en los dos primeros sets, antes de cerrar el partido en el tercero (6-4, 5-7 y 6-0). Consecuencia de los cambios introducidos en su juego, Sinner cometió errores no forzados inhabituales en él, como los dos servicios consecutivos que perdió en el segundo set sin ganar un solo punto.

Antes, ganó la primera manga después de salvar cinco bolas de break ante un Atmane muy efectivo en el saque (once aces), pero que tuvo que inclinarse cuando le aparecieron los calambres en el tercer set. En cuartos de final, Sinner se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan (N.57).

El danés Holger Rune, cabeza de serie número tres, también avanzó, venciendo al estadounidense Ethan Quinn, procedente de la fase previa, por 6-4 y 6-2.