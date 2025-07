Alcaraz - Norrie: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de cuartos de Wimbledon hoy

Sigue Carlos Alcaraz instalado en esta alfombra verde mágica en que ha convertido la hierba de la pista Central de Wimbledon. Son 18 triunfos consecutivos en ella y 22 en esta temporada desde la final del Conde de Godó. Una racha que mantiene por control, seguridad, potencia, superioridad y tranquilidad, mucha tranquilidad. Lo expuso contra Andrey Rublev en octavos y quiere seguir en ese camino en cuartos contra Cameron Norrie.

«Enfrentarte a Cam es muy difícil. Hemos tenido grandes batallas. Es como una pesadilla, muy duro en el fondo. Cuando perdió en Queen's lo vi entrenarse mañana, tarde y noche. Así que no me sorprende su nivel. Y está jugando en casa, con su afición. Jugar contra un zurdo siempre es un poco engañoso, cuando sacan a la ventaja es más difícil. Sé que tengo que estar muy concentrado», advertía Alcaraz sobre este tenista británico que trabaja y trabaja y trabaja.

Norrie confirma que es distinto jugar contra un tenista como él. Mi saque y mi revés quizá son un poco más efectivos. Y la pelota bota menos. Creo que muchos jugadores no están tan acostumbrados a ver la pelota llegar desde tan abajo".

Es un tenista diferente, por el estilo y por el camino que ha trazado hasta la élite. Nacido en Sudáfrica, Norrie (29 años y 61 del mundo que llegó a ser 8 en 2022) es un trotamundos, porque vivió en Nueva Zelanda, su madre es galesa y su padre escocés, decidió defender la bandera británica en 2013 y estudiar en Estados Unidos una carrera universitaria. Él, no obstante, se siente de Londres, donde acude siempre que hay descanso en la temporada y donde hoy lo acogen como el ídolo local que necesita el tenis inglés para suceder los éxitos de Andy Murray. Y es distinto también por esa trayectoria entre la vía académica y la tenística que casi es una excepción en este mundo tan competitivo en el que se impulsa la profesionalidad por encima de todo.

Norrie, que jugó al rugby cuando vivió en Nueva Zelanda, tiene un tatuaje de la pantera de los Pumas argentinos, fue un gran talento en la categoría júnior, pero entre 2015 y 2017 prefirió cultivar la mente y el currículo académico estudiando Sociología en la Universidad Católica de Texas. Como indicó a este periódico, no se apartó del todo del tenis, pero aceptó que no estaba del todo hecho en lo físico y en la madurez para dar el salto a profesionales. «Sentí que no estaba preparado y me apetecía tener una vida más normal, ir a clases, estar con mis amigos, salir los fines de semana. Cuando acabé me di cuenta de que estaba más hambriento de tenis, de volver a jugar y de sentirme bien en la pista. Salí en mi mejor momento para entrar en el circuito profesional».

Y también salió de la universidad con una cualidad curiosa que le permitió mejorar su preparación física. "Hice una prueba al azar, en la universidad, y me dijeron 'Debes de ser buceador de aguas profundas o algo así porque tienes unos pulmones enormes'. Eso me dio mucha confianza para entrenar cardio. Y puedo recuperar bien de los intercambios largos. Creo que es una falsa confianza, pero da igual. Me lo tomo así".

A partir de ahí, fue tenis al cien por cien. Entró en los cien primeros en su primer año y desde 2021, sus mejores resultados. Cinco títulos: Masters 1.000 de Indian Wells y Los Cabos en 2021; Delray Beach y Lyon en 2022; Río de Janeiro 2023 (ganado precisamente a Alcaraz). Ese duelo fue el último que protagonizaron el británico y el español de los seis que han jugado.

Ganó los tres primeros Alcaraz: primera ronda del US Open 2021 (6-4, 6-4 y 6-3), cuartos de final de Indian Wells 2022 (6-4 y 6-3), y octavos del Mutua Madrid Open 2022 (6-4, 6-7 (4) y 6-4). En Cincinnati 2022 fue Norrie quien se llevó el triunfo por un apretado 7-6 (4), 6-7 (4) y 6-4; Alcaraz venció en la final de Buenos Aires (6-3 y 7-5) antes de que Norrie se impusiera en la final de Río unas semanas más tarde, con Alcaraz lesionado, todo hay que decirlo (5-7, 6-4 y 7-5). Además, tiene en su currículo una victoria contra Rafael Nadal en la United Cup 2023 y fue semifinalista de Wimbledon en 2022, donde perdió con Djokovic.

Aunque también ha tenido que bajar la cabeza y empezar de cero después de que una lesión en el antebrazo lo llevara al puesto 91 en los últimos meses. Había tenis, no obstante, y solo había que esperar a la oportunidad. La que se gana ahora en el mejor escaparate, delante de los suyos. Una situación que pondrá a prueba la resistencia de Alcaraz, que ha sido el favorito en la Central hasta ahora, pero no se había enfrentado antes a un tenista británico.

A qué hora juega Carlos Alcaraz el partido de Wimbledon contra Cameron Norrie

El partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie está programado para este martes 8 de julio en el segundo turno de la Pista Central de Wimbledon. La jornada comienza a las 14.30 horas en España, con el duelo entre Aryna Sabalenka y Laura Siegemund; por lo que el Alcaraz-Norrie empezará sobre las 16.00 horas.

Dónde ver en televisión y online el partido de octavos de Carlos Alcaraz hoy en Wimbledon contra Norrie

El partido entre Alcaraz y Rublev se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam londinense.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es