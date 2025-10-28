Alcaraz - Norrie: horario, canal de televisión y dónde ver el partido del Masters 1000 de París hoy

Carlos Alcaraz disputa hoy su primer partido del Masters 1.000 de París de 2025. Exento de ninguna primera ronda, su rival no es sino el británico Cameron Norrie, quien sí hubo de imponerse a Sebastián Báez (6-3 y 6-4). Se conoce ... el mal de ojos que esta competición le tiene echado a los tenistas españoles: David Ferrer es el único en haberla alzado al cielo, allá por 2012.

Así, Alcaraz se dispone a resbalar por la pista —casi a estrenar, por otro lado— a la velocidad de un trineo de skeleton y a colar esos raquetazos tan suyos que de violentos atraviesan nuevas dimensiones. Nada nuevo. Recuperado de su lesión de tobillo, solo podría medirse a Jannik Sinner en una hipotética final. Antes, su lado del cuadro le sugiere nombres como Karen Khachanov, Alex de Miñaur o Taylor Fritz, entre otros. No desfilarán por este Masters 1.000 ni Novak Djokovic ni Holger Rune.

Sería el noveno título del año para el murciano, en caso de, así como la confirmación definitiva de su primer puesto en el ranking ATP hasta después de las uvas. El historial suyo contra Norrie le otorga cinco victorias, pero también dos derrotas. Se enfrentaron por última vez el pasado Wimbledon.

A qué hora debuta Carlos Alcaraz hoy en el Masters 1.000 de París contra Cameron Norrie

Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de París contra Cameron Norrie hoy martes 28 de octubre en el recién estrenado La Defénse Arena. Lo único que la organización ha dejado en claro es que el partido no se jugará antes de las 19:00 (hora peninsular).

Dónde ver online en directo el partido de Alcaraz hoy en el Masters 1.000 de París

Se podrá ver a través de los diales 7 y 64 de Movistar Plus+, así como en sus diferentes aplicaciones. En cualquier caso, ABC cubrirá el partido a posteriori, con la mejor crónica y notas informativas a leer.