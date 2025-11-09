Suscribete a
Carlos Alcaraz Garfia

1574-

Álex de Minaur

3061-

Turín ATP Finals -Masculino-. 1ª ronda. Domingo 09/11 14:14h.

Tenis

Alcaraz - De Miñaur | Sigue en directo el debut de Alcaraz en la Copa de Maestros

ATP Finals

El español se estrena en la competición de los ocho mejores ante el australiano, al que ha ganado en las cuatro citas anteriores

15 - 30Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 15Icono
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Álex de Miñaur supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto
15 - 0Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Icono
¡¡¡ Y OTRO PARALELO !!! ¡¡¡ AHORA DE DRIVE !!! ¡¡¡ COMO SALE DESPEDIDA LA BOLA !!! ¡¡¡ ENCARRILA CARLOS ALCARAZ EL ENCUENTRO Y AHORA SOLO QUEDA QUE NO SE DESPISTE PARA ATARLO Y ESTAR A DOS PARTIDOS DE SER OTRA VEZ NÚMERO 1 DEL MUNDO !!!!

4 - 1Icono
[ SET 2 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Icono
¡¡¡ DOBLE BOLA DE SEGUNDO BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CON 15-15 HA VUELTO A SACARSE DE LA MANGA DOS REVESES PARALELOS CALCADOS CON LOS QUE ESTÁ ACRIBILLANDO A UN ÁLEX DE MIÑAUR A PUNTO DE SER ABATIDO !!!!
40 - 15Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 15Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

15 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
15 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ESTABILIZA POR FIN EL PARTIDO Y SE PREPARA PARA ENCARAR LA QUE DEBERÍA SER LA RECTA FINAL !!! ¡¡¡ Y LO HACE CON BLANCO Y CON TRANQUILIDAD !!! Este vaivén le ha venido de lujo para sus intereses.
3 - 1Icono
[ SET 2 ]Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 0Icono
Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur
30 - 0Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
15 - 0Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Icono
¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ LE ESTÁ EJECUTANDO CON EL REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ TRES JUEGOS EN EL SEGUNDO SET, TRES BREAKS !!! ¡¡¡ Y SIEMPRE CARLOS ALCARAZ LLEVANDO LA INICIATIVA !!!!

2 - 1Icono
[ SET 2 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Icono
¡¡¡ QUÉ DERECHA PARALELA LLENA DE FUERZA Y CONTUNDENTE PARA FORZAR OTRA NUEVA BOLA DE BREAK !!! 30-40.
40 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 30Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

15 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Icono
ESTOS SON LOS PARTIDOS DE IDAS Y VENIDAS DE ÁLEX DE MIÑAUR. A los que también contribuye un Carlos Alcaraz que bien te rompe en blanco como se ve sorprendido por el resto que hoy está exhibiendo peligrosamente Álex de Miñaur.

1 - 1Icono
[ SET 2 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40Icono
Álex de Miñaur no consigue superar la red con su volea
Icono
TRIPLE OPCIÓN DE CONTRARROTURA PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!!!
0 - 40Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

0 - 30Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15Icono
Gran resto de derecha de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Icono
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ESTÁ DESTROZANDO A ÁLEX DE MIÑAUR CON EL REVÉS PARALELO !!!! Un winner, como también cerro el break del primer set, que le ha servido para romper a un jugador de Sydney que, a la hora de la verdad, se ha venido abajo.
1 - 0Icono
[ SET 2 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

40 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
Icono
ALEX DE MIÑAUR ESTÁ DEPENDIENDO MUCHO DE SUS PRIMEROS SAQUES Y AHORA NO LOS ESTÁ METIENDO. Carlos Alcaraz sabe de esta tesitura, le está atacando espoleado por la moral que le ha dado el set ganado para arrancar este segundo acto con otro paso al frente. 0-30.
30 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
15 - 0Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono
De hecho, en la muerte súbita ha llegado a golpear dos veces con dos mini breaks de los que se ha repuesto inmediatamente el jugador murciano. Incluido un 5-3 a favor que Charly ha sabido afrontar para que su mejor versión luzca, poner nervioso al australiano y dar un paso adelante en el partido.
Icono
Y que podría haber durado muchísimo menos si Carlos Alcaraz que estaba jugando un tenis excelso en los albores del encuentro hubiera aprovechado un 0-40 a su favor con 4-1 en el marcador. Se repuso Álex de Miñaur con la remontada de ese juego, para tener confianza y llevar el partido al Tie Break.
Icono
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ APROVECHA QUE LE TIENE "COMIDA LA MORAL" A ÁLEX DE MIÑAUR PARA GANAR UN PRIMER SET QUE HA DURADO UNA HORA Y UN MINUTO !!!
7 - 6Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono
¡¡¡ SE ENCOGE ÁLEX DE MIÑAUR !!! MINI BREAK PARA CHARLY QUE SIRVE PARA CONQUISTAR EL PRIMER SET. 6-5.
6 - 5Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡¡ Y, CONTRA LAS CUERDAS, SUBE ENTEROS LA DETERMINACIÓN DE CARLOS ALCARAZ PARA FINIQUITAR CON UN GRAN REMATE FORZADO !!! 5-5.
5 - 5Icono
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur

4 - 5Icono
Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur
Icono
¡¡¡ SE PRECIPITA CARLOS ALCARAZ, OTRA VEZ EN EL APPROACH, Y EL REVÉS SE VA LARGO !!! MINI BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR. 3-5.
3 - 5Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
3 - 4Icono
Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz

Icono
¡¡¡ Y DEJADÓN MEDIDO Y SUAVE DE CARLOS ALCARAZ PARA RECUPERAR EL MINI BREAK PARA EL INTERCAMBIO DE LADO !!!! 3-3.
3 - 3Icono
Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto
2 - 3Icono
Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Álex de Miñaur
Icono
¡¡¡ MINI BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!! Favorecido en el resto por el toque en la cinta, el australiano, de menos a más, está llegando mejor a esta fase de encuentro. 1-3.

1 - 3Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 30Icono
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15Icono
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono
¡¡¡ Y EN BLANCO PARA ÁLEX DE MIÑAUR PARA JUGARSE ESTA PRIMERA MANGA EN LA MUERTE SÚBITA !!!
6 - 6Icono
[ SET 1 ]El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
0 - 40Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 30Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

0 - 15Icono
Ace de Álex de Miñaur con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz
Icono
A pesar de cometer su segunda doble falta del partido (15-15), Carlos Alcaraz ha exhibido buen tono: la derecha y su juego en la red (tanto en voleas dejadas como en unos contra uno) para asegurarse el Tie Break y... RESTAR DE NUEVO PARA GANAR DE UNA VEZ POR TODAS ESTE PRIMER SET.
6 - 5Icono
[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

30 - 15Icono
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0Icono
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
Icono
¡¡¡ PERO ÁLEX DE MIÑAUR SIGUE AGARRÁNDOSE AL SET !!! ¡¡¡ SU TERCER ACE Y UNA DEJADA FALLIDA DE CHARLY DEVUELVEN LA IGUALDAD AL MARCADOR !!!

5 - 5Icono
[ SET 1 ]La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 40Icono
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
Icono
¡¡¡ SOBREVUELA LA POSIBILIDAD DE SET BALL EN EL INALPI ARENA !!!! 30-30.
30 - 30Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

15 - 30Icono
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 15Icono
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0Icono
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Icono
Solvencia en el servicio para empezar, dejadón en la red en el punto crucial (30-30) y la fortuna de su lado en el punto definitivo han cortado la sangría que le estaba infligiendo Álex de Miñaur. EL TENISTA ESPAÑOL RESTA PARA GANAR EL PRIMER SET DE LA COPA DE MAESTROS DE 2025.

5 - 4Icono
[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 15Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

0 - 15Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
CARLOS ALCARAZ QUERÍA REMAR TRAS UN 40-0 PERO HA ACABADO TIRANDO EL JUEGO CON UNA DERECHA INVERTIDA INNECESARIA. 4-4 en el marcador y las espadas en todo lo alto en la fase decisiva de este acto.
4 - 4Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40Icono
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

15 - 40Icono
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Álex de Miñaur y gana el tanto
0 - 40Icono
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 30Icono
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15Icono
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono
¡¡¡ ROMPE ÁLEX DE MIÑAUR Y SOLO TIENE QUE CONFIRMAR PARA IGUALAR UN SET QUE PARECÍA PERDIDO CON EL 4-1 Y 0-40 !!! ¡¡¡ HA VIRADO POR COMPLETO EL PARTIDO EN EL INALPI ARENA !!! Muy habitual en los encuentros del australiano, por cierto. Pelotas nuevas.
4 - 3Icono
[ SET 1 ]Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!!
40 - ADIcono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono
¡¡¡ Y REMATE ESPECTACULAR TRAS UN PUNTO ELABORADO PARA SALVAR SU PRIMERA BOLA DE ROTURA EN CONTRA !!!
40 - 40Icono
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur
Icono
¡¡¡ ERROR FLAGRANTE CON LA DERECHA DEL MURCIANO !!! ¡¡¡ DEFIENDE ÁLEX DE MIÑAUR HASTA EL FINAL, PONIENDO LA RAQUETA POR SI ACASO.... Y LE SALE BIEN !!! ¡¡¡ LA DERECHA EN EL APPROACH DE CHARLY SE VA LARGA Y BOLA DE BREAK PARA EL DE SYDNEY !!!!
30 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

30 - 30Icono
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono
¡¡¡ ALEX DE MIÑAUR NO SE RINDE Y TIENE MÉRITO PORQUE CARLOS ALCARAZ ESTABA EMBALADO Y LE HA FRENADO EN SECO CON BUEN JUEGO, INTENSIDAD Y RAPIDEZ !!! Sigue el español con un break arriba.
4 - 2Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - ADIcono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡¡ Y CON EL MEJOR TENIS EXPEDITIVO QUE SABE DEMOSTRAR ÁLEX DE MIÑAUR, SE REHACE DEL 0-40 Y LLEGA AL DEUCE PARA MANTENERSE VIVO AÚN EN ESTE SET !!!

40 - 40Icono
Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz
40 - 30Icono
El globo de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15Icono
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡¡¡ OTRAS TRES PELOTAS DE BREAK PARA UN CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ EN SU PRIME !!!

40 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
Icono
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ NO PIERDE EL TIEMPO Y BUSCA LA PELOTA DE UN SEGUNDO BREAK QUE SENTENCIARÍA EL SET !!!
30 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
15 - 0Icono
El passing shot de Álex de Miñaur se estrella en la red

Icono
¡¡¡ CONFIRMA CHARLY !!! Sigue Álex de Miñaur con mucho peligro al resto y siendo una amenaza permanente en el resultado. Pero sus golpes definitivos a la hora de la verdad están favoreciendo a un Carlos Alcaraz al que no se le nota la diferencia entre los primeros y los segundos, cuyos porcentajes ganadores son muy parejos.
4 - 1Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 30Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Álex de Miñaur

30 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
15 - 15Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
0 - 15Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡¡¡ ROTURA EN BLANCO CON 4 WINNERS PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ DESLUMBRANTE PARA DESNIVELAR ESTE PRIMER ENCUENTRO DE ESTA ATP FINALS !!!

3 - 1Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Icono
¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! TRIPLE OPCIÓN PARA ROMPER A ÁLEX DE MIÑAUR.
40 - 0Icono
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto
Icono
PASO ADELANTE DE CARLOS ALCARAZ EN EL RESTO. GRAN VOLEA EN EL PRIMERO PUNTO Y GRAN PARALELO EN EL SEGUNDO PARA ACECHAR SU PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL ENCUENTRO. 0-30.

30 - 0Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 0Icono
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
Icono
Con dificultades de nuevo, Carlos Alcaraz asegura su saque con la sensación que, si no coloca un buen saque, Álex de Miñaur, agresivo, le va a atacar de primeras. Restos profundos para el australiano que, con deuce en el marcador, ha conectado un revés a dos manos que, de bola de break a favor se ha convertido en regalo.
2 - 1Icono
[ SET 1 ]Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera

AD - 40Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40Icono
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40Icono
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
Icono
SIGUE OBLIGANDO ALEX DE MIÑAUR DESDE EL RESTO. Lo ha tenido claro en el sorteo lo de resta y así lo está demostrando. El número 7 del mundo, campeón en Washington, fuerza el primer deuce del encuentro.

40 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 30Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15Icono
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
30 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

15 - 15Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
0 - 15Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
EN BLANCO PARA ALEX DE MIÑAUR EN UN JUEGO DONDE EL PRIMER PUNTO HA SIDO ESPECTACULAR. Con un Carlos Alcaraz llegando a todos los sitios y defendiéndose como gato panza arriba, ha logrado meter atrás a su rival para jugarse una derecha que se ha quedado en la red. Además, el australiano también ha estrenado el casillero de aces.
1 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

0 - 40Icono
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 30Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15Icono
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
PRIMER JUEGO DEL PARTIDO Y DEL CAMPEONATO PARA CARLOS ALCARAZ. Muy peligroso Álex de Miñaur en el resto intentando dominar desde el primer golpe, y el de El Palmar ha tenido que tirar de dos saques directos para solventar un 30-30 inquietante de inicio.

1 - 0Icono
[ SET 1 ]Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
40 - 15Icono
Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz
40 - 0Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0Icono
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red

15 - 0Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Icono
Todo preparado en un Inalpi Arena majestuosos de 15000 espectadores. Espectáculo de luces y dos bailarines en cada lado de la pista han dado la bienvenida al torneo más importante para la ATP. El juez de silla erá el juez de silla Fergus Murphy. Empezará sirviendo, porque así lo ha querido el oceánico, un Carlos Alcaraz que querrá volver a ser el mejor del mundo.
Icono
Pero fue precisamente en el Masters 500 de Barcelona, pero de 2022, su partido más recordado (6-7, 7-6 y 6-4), donde Alex de Miñaur, en la final, dejó escapar dos pelotas de partido, una de ellas increíble que ya nos enseñaba de lo que era capaz este ya ídolo, Carlos Alcaraz.
Icono
En el “head to head” la superioridad es manifiesta para el jugador europeo con un 4-0 claro, fraguado en todo tipo de pistas. Le ganó sobre césped en la final de Queens de 2023, le ganó sobre dura en la final de Rotterdam de este año (ahí se dejó un set) y le ganó por supuesto sobre tierra batida en los cuartos del Godó de este 2025.

Icono
Segunda participación de este doble finalista de Copa Davis y de Next Gen Finals, que ya participó el año pasado en la Copa de Maestros y no pasó de la fase de grupos porque perdió todos los encuentros. Por su lado, es la tercera ATP Finals para Charly. En 2023 llegó a semifinales y el año pasado, como De Miñaur, se fue para casa a las primeras de cambio.
Icono
Enfrente, Álex de Miñaur, número 7 del mundo. Natural de Sydney y de 26 años de edad. Diestro con revés a dos manos que tiene a Adolfo Gutiérrez de entrenador. Ganador en 2025 en Washington y finalista en Rotterdam. Cuartofinalista en el US Open y Open de Australia, y cinco veces octavofinalista en Masters 1000 de este año.
Icono
Así que hoy mismo empezamos la andadura para finiquitar una carrera que empezó sobre todo en la etapa de tierra batida con Jannik Sinner sancionado y que nos ha dejado un 2025 espectacular para el murciano, el más laureado de su carrera con 8 títulos, incluyendo Roland Garros y US Open, aparte de los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati.
Icono
Un Carlos Alcaraz, que tras el Masters 1000 de París y el batacazo de su primer partido, dejó en bandeja el cetro mundial a Jannik Sinner que no desaprovechó el regalo. Pero no pasa nada. Las cuentas son claras. A “Charly” solo le basta pasar a semifinales para ser el mejor tenista del ranking ATP, a la vez que el de San Cándido defiende título en su país.

Icono
El otro grupo será el Bjorn Borg donde se batirán en duelo para las dos plazas de semifinales el propio Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Alexander Zverev. Sin olvidarnos de Alexander Bublik y Casper Ruud que serán los suplentes. Los partidos de ambos grupos se intercalarán cada día.
Icono
Y lo que es el deporte. El beneficiado ha sido el propio italiano que, además, jugará en casa. Además, lo hará frente a Carlos Alcaraz. No hoy sino que ha sido encuadrado en el mismo grupo junto a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur, el rival en unos minutos de nuestro gran campeón español. Es el grupo Jimmy Connors.
Icono
El campeonato donde se concentran las mejores raquetas del planeta. No están los ocho mejores del mundo porque ayer Novak Djokovic anunció después de la victoria que no asistiría aquí. Todo ello tras ganar en una maratón de tres minutos a Lorenzo Musetti (que si vencía se clasificaba dejando fuera a Felix Auger-Aliassime),
Icono
Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del tenis y a todos los seguidores de Carlos Alcaraz en la semana y el torneo que le tendría que devolver el número 1 del mundo de este deporte. Con todos ustedes, comienza en Turín el ATP Finals 2025. O lo que es lo mismo, la Copa de Maestros

