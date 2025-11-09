Alcaraz - De Miñaur | Sigue en directo el debut de Alcaraz en la Copa de Maestros

15 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 15 - 15Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Álex de Miñaur supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto 15 - 0Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera¡¡¡ Y OTRO PARALELO !!! ¡¡¡ AHORA DE DRIVE !!! ¡¡¡ COMO SALE DESPEDIDA LA BOLA !!! ¡¡¡ ENCARRILA CARLOS ALCARAZ EL ENCUENTRO Y AHORA SOLO QUEDA QUE NO SE DESPISTE PARA ATARLO Y ESTAR A DOS PARTIDOS DE SER OTRA VEZ NÚMERO 1 DEL MUNDO !!!! 4 - 1[ SET 2 ]Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto¡¡¡ DOBLE BOLA DE SEGUNDO BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CON 15-15 HA VUELTO A SACARSE DE LA MANGA DOS REVESES PARALELOS CALCADOS CON LOS QUE ESTÁ ACRIBILLANDO A UN ÁLEX DE MIÑAUR A PUNTO DE SER ABATIDO !!!! 40 - 15Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 30 - 15Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 15 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto 15 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ESTABILIZA POR FIN EL PARTIDO Y SE PREPARA PARA ENCARAR LA QUE DEBERÍA SER LA RECTA FINAL !!! ¡¡¡ Y LO HACE CON BLANCO Y CON TRANQUILIDAD !!! Este vaivén le ha venido de lujo para sus intereses. 3 - 1[ SET 2 ]Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur 30 - 0Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur 15 - 0El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ LE ESTÁ EJECUTANDO CON EL REVÉS PARALELO !!! ¡¡¡ TRES JUEGOS EN EL SEGUNDO SET, TRES BREAKS !!! ¡¡¡ Y SIEMPRE CARLOS ALCARAZ LLEVANDO LA INICIATIVA !!!! 2 - 1[ SET 2 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto¡¡¡ QUÉ DERECHA PARALELA LLENA DE FUERZA Y CONTUNDENTE PARA FORZAR OTRA NUEVA BOLA DE BREAK !!! 30-40. 40 - 30Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 30 - 30El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 15 - 30Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el puntoESTOS SON LOS PARTIDOS DE IDAS Y VENIDAS DE ÁLEX DE MIÑAUR. A los que también contribuye un Carlos Alcaraz que bien te rompe en blanco como se ve sorprendido por el resto que hoy está exhibiendo peligrosamente Álex de Miñaur. 1 - 1[ SET 2 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 40Álex de Miñaur no consigue superar la red con su voleaTRIPLE OPCIÓN DE CONTRARROTURA PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!!! 0 - 40El revés de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15Gran resto de derecha de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ESTÁ DESTROZANDO A ÁLEX DE MIÑAUR CON EL REVÉS PARALELO !!!! Un winner, como también cerro el break del primer set, que le ha servido para romper a un jugador de Sydney que, a la hora de la verdad, se ha venido abajo. 1 - 0[ SET 2 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 40 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la redALEX DE MIÑAUR ESTÁ DEPENDIENDO MUCHO DE SUS PRIMEROS SAQUES Y AHORA NO LOS ESTÁ METIENDO. Carlos Alcaraz sabe de esta tesitura, le está atacando espoleado por la moral que le ha dado el set ganado para arrancar este segundo acto con otro paso al frente. 0-30. 30 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red 15 - 0El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
De hecho, en la muerte súbita ha llegado a golpear dos veces con dos mini breaks de los que se ha repuesto inmediatamente el jugador murciano. Incluido un 5-3 a favor que Charly ha sabido afrontar para que su mejor versión luzca, poner nervioso al australiano y dar un paso adelante en el partido.Y que podría haber durado muchísimo menos si Carlos Alcaraz que estaba jugando un tenis excelso en los albores del encuentro hubiera aprovechado un 0-40 a su favor con 4-1 en el marcador. Se repuso Álex de Miñaur con la remontada de ese juego, para tener confianza y llevar el partido al Tie Break.¡¡¡ CARLOS ALCARAZ APROVECHA QUE LE TIENE "COMIDA LA MORAL" A ÁLEX DE MIÑAUR PARA GANAR UN PRIMER SET QUE HA DURADO UNA HORA Y UN MINUTO !!!
7 - 6[ SET 1 ]El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ SE ENCOGE ÁLEX DE MIÑAUR !!! MINI BREAK PARA CHARLY QUE SIRVE PARA CONQUISTAR EL PRIMER SET. 6-5.
6 - 5Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red¡¡¡ Y, CONTRA LAS CUERDAS, SUBE ENTEROS LA DETERMINACIÓN DE CARLOS ALCARAZ PARA FINIQUITAR CON UN GRAN REMATE FORZADO !!! 5-5. 5 - 5Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur 4 - 5Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur¡¡¡ SE PRECIPITA CARLOS ALCARAZ, OTRA VEZ EN EL APPROACH, Y EL REVÉS SE VA LARGO !!! MINI BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR. 3-5. 3 - 5El revés de Carlos Alcaraz se va fuera 3 - 4Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz
¡¡¡ Y DEJADÓN MEDIDO Y SUAVE DE CARLOS ALCARAZ PARA RECUPERAR EL MINI BREAK PARA EL INTERCAMBIO DE LADO !!!! 3-3.
3 - 3Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto 2 - 3Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Álex de Miñaur¡¡¡ MINI BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!! Favorecido en el resto por el toque en la cinta, el australiano, de menos a más, está llegando mejor a esta fase de encuentro. 1-3. 1 - 3Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 15 - 30Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 15Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ Y EN BLANCO PARA ÁLEX DE MIÑAUR PARA JUGARSE ESTA PRIMERA MANGA EN LA MUERTE SÚBITA !!!
6 - 6[ SET 1 ]El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red 0 - 40Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 30El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 15Ace de Álex de Miñaur con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos AlcarazA pesar de cometer su segunda doble falta del partido (15-15), Carlos Alcaraz ha exhibido buen tono: la derecha y su juego en la red (tanto en voleas dejadas como en unos contra uno) para asegurarse el Tie Break y... RESTAR DE NUEVO PARA GANAR DE UNA VEZ POR TODAS ESTE PRIMER SET. 6 - 5[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 30 - 15Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0El revés de Álex de Miñaur se va fuera¡¡¡ PERO ÁLEX DE MIÑAUR SIGUE AGARRÁNDOSE AL SET !!! ¡¡¡ SU TERCER ACE Y UNA DEJADA FALLIDA DE CHARLY DEVUELVEN LA IGUALDAD AL MARCADOR !!! 5 - 5[ SET 1 ]La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red 30 - 40Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz¡¡¡ SOBREVUELA LA POSIBILIDAD DE SET BALL EN EL INALPI ARENA !!!! 30-30. 30 - 30El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 15 - 30Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 15 - 15Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 0Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el puntoSolvencia en el servicio para empezar, dejadón en la red en el punto crucial (30-30) y la fortuna de su lado en el punto definitivo han cortado la sangría que le estaba infligiendo Álex de Miñaur. EL TENISTA ESPAÑOL RESTA PARA GANAR EL PRIMER SET DE LA COPA DE MAESTROS DE 2025. 5 - 4[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera 15 - 15Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera 0 - 15El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fueraCARLOS ALCARAZ QUERÍA REMAR TRAS UN 40-0 PERO HA ACABADO TIRANDO EL JUEGO CON UNA DERECHA INVERTIDA INNECESARIA. 4-4 en el marcador y las espadas en todo lo alto en la fase decisiva de este acto. 4 - 4[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 30 - 40Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 15 - 40Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Álex de Miñaur y gana el tanto 0 - 40Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 30Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 15Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ ROMPE ÁLEX DE MIÑAUR Y SOLO TIENE QUE CONFIRMAR PARA IGUALAR UN SET QUE PARECÍA PERDIDO CON EL 4-1 Y 0-40 !!! ¡¡¡ HA VIRADO POR COMPLETO EL PARTIDO EN EL INALPI ARENA !!! Muy habitual en los encuentros del australiano, por cierto. Pelotas nuevas.
4 - 3[ SET 1 ]Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!! 40 - ADGran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
¡¡¡ Y REMATE ESPECTACULAR TRAS UN PUNTO ELABORADO PARA SALVAR SU PRIMERA BOLA DE ROTURA EN CONTRA !!!
40 - 40Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur¡¡¡ ERROR FLAGRANTE CON LA DERECHA DEL MURCIANO !!! ¡¡¡ DEFIENDE ÁLEX DE MIÑAUR HASTA EL FINAL, PONIENDO LA RAQUETA POR SI ACASO.... Y LE SALE BIEN !!! ¡¡¡ LA DERECHA EN EL APPROACH DE CHARLY SE VA LARGA Y BOLA DE BREAK PARA EL DE SYDNEY !!!! 30 - 40El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 30 - 30La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red 30 - 15Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera 15 - 15Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
¡¡¡ ALEX DE MIÑAUR NO SE RINDE Y TIENE MÉRITO PORQUE CARLOS ALCARAZ ESTABA EMBALADO Y LE HA FRENADO EN SECO CON BUEN JUEGO, INTENSIDAD Y RAPIDEZ !!! Sigue el español con un break arriba.
4 - 2[ SET 1 ]Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - ADCarlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red¡¡¡ Y CON EL MEJOR TENIS EXPEDITIVO QUE SABE DEMOSTRAR ÁLEX DE MIÑAUR, SE REHACE DEL 0-40 Y LLEGA AL DEUCE PARA MANTENERSE VIVO AÚN EN ESTE SET !!! 40 - 40Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz 40 - 30El globo de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 15Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera¡¡¡ OTRAS TRES PELOTAS DE BREAK PARA UN CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ EN SU PRIME !!! 40 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red¡¡¡ CARLOS ALCARAZ NO PIERDE EL TIEMPO Y BUSCA LA PELOTA DE UN SEGUNDO BREAK QUE SENTENCIARÍA EL SET !!! 30 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red 15 - 0El passing shot de Álex de Miñaur se estrella en la red
¡¡¡ CONFIRMA CHARLY !!! Sigue Álex de Miñaur con mucho peligro al resto y siendo una amenaza permanente en el resultado. Pero sus golpes definitivos a la hora de la verdad están favoreciendo a un Carlos Alcaraz al que no se le nota la diferencia entre los primeros y los segundos, cuyos porcentajes ganadores son muy parejos.
4 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 40 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Álex de Miñaur 30 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 15 - 15El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 0 - 15Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red¡¡¡ ROTURA EN BLANCO CON 4 WINNERS PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ DESLUMBRANTE PARA DESNIVELAR ESTE PRIMER ENCUENTRO DE ESTA ATP FINALS !!! 3 - 1[ SET 1 ]Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! TRIPLE OPCIÓN PARA ROMPER A ÁLEX DE MIÑAUR. 40 - 0Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tantoPASO ADELANTE DE CARLOS ALCARAZ EN EL RESTO. GRAN VOLEA EN EL PRIMERO PUNTO Y GRAN PARALELO EN EL SEGUNDO PARA ACECHAR SU PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL ENCUENTRO. 0-30. 30 - 0El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 15 - 0Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el puntoCon dificultades de nuevo, Carlos Alcaraz asegura su saque con la sensación que, si no coloca un buen saque, Álex de Miñaur, agresivo, le va a atacar de primeras. Restos profundos para el australiano que, con deuce en el marcador, ha conectado un revés a dos manos que, de bola de break a favor se ha convertido en regalo. 2 - 1[ SET 1 ]Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera AD - 40Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera 40 - 40La volea de Carlos Alcaraz se va fuera AD - 40El revés de Álex de Miñaur se va fueraSIGUE OBLIGANDO ALEX DE MIÑAUR DESDE EL RESTO. Lo ha tenido claro en el sorteo lo de resta y así lo está demostrando. El número 7 del mundo, campeón en Washington, fuerza el primer deuce del encuentro. 40 - 40El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 30El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 15El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera 30 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto 15 - 15Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur 0 - 15El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fueraEN BLANCO PARA ALEX DE MIÑAUR EN UN JUEGO DONDE EL PRIMER PUNTO HA SIDO ESPECTACULAR. Con un Carlos Alcaraz llegando a todos los sitios y defendiéndose como gato panza arriba, ha logrado meter atrás a su rival para jugarse una derecha que se ha quedado en la red. Además, el australiano también ha estrenado el casillero de aces. 1 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 40Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 0 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fueraPRIMER JUEGO DEL PARTIDO Y DEL CAMPEONATO PARA CARLOS ALCARAZ. Muy peligroso Álex de Miñaur en el resto intentando dominar desde el primer golpe, y el de El Palmar ha tenido que tirar de dos saques directos para solventar un 30-30 inquietante de inicio. 1 - 0[ SET 1 ]Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur 40 - 15Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz 40 - 0Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red 15 - 0Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fueraTodo preparado en un Inalpi Arena majestuosos de 15000 espectadores. Espectáculo de luces y dos bailarines en cada lado de la pista han dado la bienvenida al torneo más importante para la ATP. El juez de silla erá el juez de silla Fergus Murphy. Empezará sirviendo, porque así lo ha querido el oceánico, un Carlos Alcaraz que querrá volver a ser el mejor del mundo.Pero fue precisamente en el Masters 500 de Barcelona, pero de 2022, su partido más recordado (6-7, 7-6 y 6-4), donde Alex de Miñaur, en la final, dejó escapar dos pelotas de partido, una de ellas increíble que ya nos enseñaba de lo que era capaz este ya ídolo, Carlos Alcaraz.En el “head to head” la superioridad es manifiesta para el jugador europeo con un 4-0 claro, fraguado en todo tipo de pistas. Le ganó sobre césped en la final de Queens de 2023, le ganó sobre dura en la final de Rotterdam de este año (ahí se dejó un set) y le ganó por supuesto sobre tierra batida en los cuartos del Godó de este 2025.
Segunda participación de este doble finalista de Copa Davis y de Next Gen Finals, que ya participó el año pasado en la Copa de Maestros y no pasó de la fase de grupos porque perdió todos los encuentros. Por su lado, es la tercera ATP Finals para Charly. En 2023 llegó a semifinales y el año pasado, como De Miñaur, se fue para casa a las primeras de cambio.Enfrente, Álex de Miñaur, número 7 del mundo. Natural de Sydney y de 26 años de edad. Diestro con revés a dos manos que tiene a Adolfo Gutiérrez de entrenador. Ganador en 2025 en Washington y finalista en Rotterdam. Cuartofinalista en el US Open y Open de Australia, y cinco veces octavofinalista en Masters 1000 de este año.Así que hoy mismo empezamos la andadura para finiquitar una carrera que empezó sobre todo en la etapa de tierra batida con Jannik Sinner sancionado y que nos ha dejado un 2025 espectacular para el murciano, el más laureado de su carrera con 8 títulos, incluyendo Roland Garros y US Open, aparte de los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati.Un Carlos Alcaraz, que tras el Masters 1000 de París y el batacazo de su primer partido, dejó en bandeja el cetro mundial a Jannik Sinner que no desaprovechó el regalo. Pero no pasa nada. Las cuentas son claras. A “Charly” solo le basta pasar a semifinales para ser el mejor tenista del ranking ATP, a la vez que el de San Cándido defiende título en su país.
El otro grupo será el Bjorn Borg donde se batirán en duelo para las dos plazas de semifinales el propio Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Alexander Zverev. Sin olvidarnos de Alexander Bublik y Casper Ruud que serán los suplentes. Los partidos de ambos grupos se intercalarán cada día.Y lo que es el deporte. El beneficiado ha sido el propio italiano que, además, jugará en casa. Además, lo hará frente a Carlos Alcaraz. No hoy sino que ha sido encuadrado en el mismo grupo junto a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur, el rival en unos minutos de nuestro gran campeón español. Es el grupo Jimmy Connors.El campeonato donde se concentran las mejores raquetas del planeta. No están los ocho mejores del mundo porque ayer Novak Djokovic anunció después de la victoria que no asistiría aquí. Todo ello tras ganar en una maratón de tres minutos a Lorenzo Musetti (que si vencía se clasificaba dejando fuera a Felix Auger-Aliassime),Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del tenis y a todos los seguidores de Carlos Alcaraz en la semana y el torneo que le tendría que devolver el número 1 del mundo de este deporte. Con todos ustedes, comienza en Turín el ATP Finals 2025. O lo que es lo mismo, la Copa de Maestros
