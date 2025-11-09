Alcaraz - De Miñaur: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa de Maestros hoy

Carlos Alcaraz se afana ante Alexander Bublik en una pista central llena de niños que corean su nombre. Es un entrenamiento de potencia y de entrar en calor, que ha llegado el último torneo ATP del año que siempre le ha sido algo esquivo al ... español. Pero en este 2025, llega con ocho título, con dos Grand Slams, con 67 victorias y solo ocho derrotas, y con muchas ganas de hacerlo bien en Turín, que el premio es mayúsculo.

Está en juego la maestría que otorga este torneo exclusivo, con solo los ocho mejores del curso. Pero también el número 1, que arrebatará a Jannik Sinner si logra tres triunfos, o dos, si uno de ellos es la semifinal. Es una recompensa sustanciosa para el murciano, que quiere olvidar cuanto antes la derrota en la primera ronda del Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie y emplearse a fondo para llevarse el botín.

Pero por lo pronto, empezará su fase de grupos contra Alex de Miñaur, que se empeña también en trabajarse su momento de gloria. El australiano, 26 años y 7 del mundo, no se considera ya agua pasada para levantar un gran título, aunque el empuje de Alcaraz y de Sinner lo hayan apartado un poco de las grandes rondas. Pertenece, aunque es un poquito más joven, a esa generación de los Zverev, Medvedev, Tsitsipas, que continúan allí, a la espera de que se retirara el Big 3, a la espera de que algo pase con el nuevo Big 2 que protagonizan el español y el italiano.

Por el momento, De Miñaur, que pudo ser español (se crio, se formó y vive en Alicante) pero la Federación Australiana de tenis apostó más por él, suma diez títulos en su currículo, con un único en este 2025 en Washington. No ha podido encontrarle aún las grietas a Alcaraz, y ha cedido en las cuatro citas anteriores. La semifinal del Conde de Godó de 2022 es la que más reñida estuvo, pues De Miñaur contó con un punto de partido, pero acabó claudicando por 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4. Más solvente ganó Alcaraz en Queen's 2023, con un doble 6-4. Y los dos últimos encuentros se han producido en este 2025: la final de Róterdam, que supuso el primer título del murciano en superficie rápida y bajo techo, y que ganó por 6-4, 3-6 y 6-2; y los cuartos de final del Conde de Godó, donde se impuso por 7-5 y 6-3.