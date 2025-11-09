Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Alcaraz - De Miñaur: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa de Maestros hoy

ATP Finals

Conoce a qué hora juega Carlos Alcaraz su partido de la fase de grupos de las ATP Finals y dónde ver el partido en televisión y online contra De Miñaur

Alcaraz, con optimismo ante la Copa de Maestros

Alcaraz - De Miñaur: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa de Maestros hoy
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos Alcaraz se afana ante Alexander Bublik en una pista central llena de niños que corean su nombre. Es un entrenamiento de potencia y de entrar en calor, que ha llegado el último torneo ATP del año que siempre le ha sido algo esquivo al ... español. Pero en este 2025, llega con ocho título, con dos Grand Slams, con 67 victorias y solo ocho derrotas, y con muchas ganas de hacerlo bien en Turín, que el premio es mayúsculo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app