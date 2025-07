El resto gana al saque

El saque es el único golpe en el que el tenista tiene todo el control: elige dónde situarse, cómo lanzar la pelota, a qué altura golpear, con qué efecto, puede rectificar, y hasta tiene otro intento. Después, el tenis depende también, y mucho, del contrario. ... Por eso, Jannik Sinner se empleó a fondo en 2024 en perfeccionar la técnica, para que su altura y su envergadura jugara a favor de la velocidad. «En hierba, es probablemente el golpe más importante», dice Carlos Alcaraz, que persigue la mejora desde principios de curso. Cambió la raqueta y el movimiento para ganar potencia y precisión, y profundiza en ello porque sabe que le puede dar alivio en los momentos de tensión, liderazgo cuando va a favor, disminución del desgaste, agresividad desde el primer instante. Se preguntaba en enero si ya era un 'serve bot' (sacador de pro, un cañonero, en su sentido estricto del término). En Queen's elevó los números y casi ejerció como tal. En Wimbledon, ha recuperado la clave: «Me costó un poco en las primeras rondas. No sé si fue el lanzamiento o el ritmo. Pero sí, lo conseguí en el partido de Rublev. Y empecé a sentirme muy bien. El porcentaje aumentó. El punto ganador del primer servicio también fue mayor. Creo que empecé a lanzar la pelota mucho mejor, y cogí buen ritmo».

Sin embargo, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, puntualiza qué significa ahora mismo tener un buen servicio: «Si pones un saque en el lugar correcto, hace mucho daño». No habla de rapidez o potencia, sino de posición, pues este Wimbledon mantiene la tendencia de los últimos años: cada vez más velocidad por arriba, y cada vez más lentitud por abajo; más kilómetros por hora en los saques, mejores restos.

Fritz ejecuta un saque Ep

Un choque de extremos que ilustró con una parábola supersónica Giovanni Mpetshi Perricard, autor de un obús a 246 kilómetros por hora. Al otro lado, Taylor Fritz, el rival de Alcaraz este viernes en la semifinal (a partir de las 14.30 horas, Movistar). Lejos de ser la víctima, fue el verdugo, pues supo devolver la pelota y lograr el punto al resto. ¿Cómo lo hizo? «Me dio cero tiempo a pensar. Esto fue una cuestión de reflejos. Cuando estoy cerca, hago un golpe de raqueta cortado ('chip') con la empuñadura de revés. Muñecazo y reflejos. Me gusta más pelear contra la velocidad que el lugar». Ahí, de nuevo, la clave.

La evolución del tenis ha llevado al saque a velocidades de vértigo. Si en los 90 se llegaba a los 195 kilómetros por hora como puntal, ahora es la media. Alcanzar los 220 es común y, precisamente por eso, ya no sorprende. Lo que hace del resto la nueva arma. «Un buen saque tiene más importancia que un buen resto, pero en los últimos tiempos se han igualado las fuerzas. Las pelotas y las superficies han hecho el juego más lento y porque es una necesidad: ante la mayor potencia al saque, hay que aprender a leer bien. Con primeros a 240 y segundos a 210, ¿cómo pueden Perricard o Bublik perder en hierba? Porque con un saque que no es angulado y bien colocado, si el rival toca la pelota, lo convierte en un resto. Algo que no pasaba antes, que lo único que podías hacer era intentar que no te pegaran un pelotazo», señala Pato Clavet a ABC.

El calor de Londres, inusuales 30 grados los primeros días y también ayer, seca más la hierba; las pelotas también lo sufren: «Son de buena calidad, pero se desgastan antes que hace 10 o 15 años. Y ralentizan el juego. Si sacas bien, también recibes recompensas. Pero es cierto que hoy en día es más fácil jugar desde la línea de fondo que al principio de mi carrera», advertía Djokovic.

Abunda en la idea Ferrero, preguntado por este periódico: «La hierba es más lenta que en años anteriores y las pelotas son bastante pesadas, así que no es fácil generar grandes velocidades. Ha permitido que se pueda jugar más desde el fondo, por lo que el saque no es tan determinante. Los cañoneros siguen sacando a grandes velocidades, pero hay más posibilidades de restar». La maña, mejor que la fuerza: «A velocidades altas, prefiero quedarme parado y cortar. Puedo usar su ritmo. No tengo que hacer ningún swing. Solo sacar la raqueta firme. Los servicios que ganan son los que se colocan bien, no los fuertes», asegura Fritz.

Djokovic lidera, Alcaraz mejora

Ni fuertes ni colocados desesperan a Djokovic, rey de este golpe. «Es el mejor del mundo –dice Clavet–; tiene una coordinación ojo-mano increíble. Anticipa muy bien. Es como un penalti: por estudio del rival, por gestos corporales, por cómo se tira la pelota, lee y anticipa. Luego hay que restar, sí, pero casi es lo de menos. Lo más difícil es leer dónde te van a sacar y llegar antes porque a esas velocidades es muy difícil controlar la pelota. Si adivinas y estás en el sitio, la pelota sale a la misma velocidad que te viene; y puedes hacer incluso un ganador, si no, te sitúa en una buena posición». Por números, resta más de la mitad de los saques que le llegan, de primero o de segundo. En Wimbledon, el 77 %, y con ganadores, líder del torneo con 13. Y también suma más que nadie sin sacar, un 39 % de los juegos. Intentan aprender de él Sinner (73 %, y 32 % de juegos ganados), y después Alcaraz (71 y 31 %) y Fritz (65 y 20 %).

Pero está cerca el español, con mejores números que el serbio en su trayectoria en la hierba, con un 32,56 % de primer saque restado, por el 30,73 %. Señalan sus rivales el por qué: una excelente movilidad en la hierba que lo hace también saber dónde situarse desde que la pelota impacta en la raqueta del rival. «Tiene anticipación, es muy rápido y se aproxima bien con pasitos cortos. Es una mezcla entre Federer y Agassi», dice Paul Annacone. En el juego de la potencia está Fritz en cabeza: 95 'aces' (a 202 de media) por los 62 del español (199); en el juego del control, Alcaraz es mejor, y gana 2-0 el cara a cara. Este viernes, el saque y el resto tienen otro duelo.

Los datos de la semifinal Alcaraz - Fritz

Servicios que no encuentran respuesta en el rival:

Fritz: 223 / 533; Alcaraz: 219 / 561

Porcentaje de primeros: Fritz: 65 %; Alcaraz: 63 %

Puntos ganados con el primer saque: Fritz: 82 %; Alcaraz: 76 %

Puntos ganados con el segundo saque: Fritz: 65 %; Alcaraz: 54 %

Juegos ganados/perdidos con el saque: Fritz: 88 / 7; Alcaraz: 82 / 10

Restos dentro: Fritz: 65 %; Alcaraz: 71 %

Restos metidos ante primer saque: Fritz: 27 %; Alcaraz: 34 %

Restos metidos ante segundo saque: Fritz: 54 %; Alcaraz: 53 %

Ganadores al resto: Fritz: 11; Alcaraz: 7

Puntos de break ganados: Fritz: 19 / 45; Alcaraz: 27 /59

Puntos de rotura salvados: Fritz: 11 / 18; Alcaraz: 36 / 46

Ganadores: Fritz: 228; Alcaraz: 208

Errores no forzados: Fritz: 92; Alcaraz: 191

Tiempo en pista: Fritz: 13 horas; Alcaraz: 13h 40m

Y también en la segunda semifinal, entre Djokovic y Sinner.