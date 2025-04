Alcaraz - Fils: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Masters de Montecarlo hoy

Carlos Alcaraz sigue ganando confianza en el inicio de la temporada de tierra batida. Y aunque aún no ha desplegado su versión más brillante, el murciano ya se ha plantado en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo con una autoridad creciente. Tras ceder su primer set ante el argentino Francisco Cerúndolo, ha encadenado cuatro parciales consecutivos con un promedio demoledor: apenas 1,25 juegos perdidos por set. Este viernes, su siguiente desafío se llama Arthur Fils.

El número 3 del mundo superó el jueves a Daniel Altmaier por 6-3 y 6-1 en apenas 1 hora y 26 minutos, resolviendo con solidez un duelo que al principio se le atragantó por su propio desorden. «Ha sido más difícil de lo que indica el resultado», confesó en la entrevista a pie de pista. «Pero he mantenido la concentración y he jugado con agresividad. Poco a poco me voy sintiendo mejor en tierra».

Con esta clasificación, Alcaraz suma ya 16 presencias en cuartos de final de Masters 1.000 con apenas 21 años, igualando a Tommy Robredo como el quinto español con más apariciones en esta ronda. Solo le falta Roma para completar el pleno en esta categoría.

Enfrente estará Arthur Fils, una de las grandes irrupciones del circuito. A sus 20 años, el francés ha encadenado cuartos de final en Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo, siendo el único jugador del circuito que ha repetido en los tres Masters 1.000 del año. En el Principado, viene de dar un golpe sobre la mesa ante Andrey Rublev (séptima raqueta mundial), a quien despachó por 6-2 y 6-3 con una actuación casi impecable: 81% de puntos ganados con el primer saque y cinco breaks convertidos.

Fils ya ha levantado dos títulos ATP 500 en 2024 (Hamburgo y Tokio) y ha batido a varios Top 20 en el proceso. Su juego eléctrico, su físico poderoso y su confianza creciente lo convierten en un rival incómodo en cualquier superficie. Asegurado ya su mejor ranking (13º), buscará su primera victoria ante un Top 3.

Será el primer duelo oficial entre ambos, y quién sabe si el inicio de una rivalidad duradera. Una plaza en semifinales en Montecarlo está en juego.

¿A qué hora es el partido entre Alcaraz y Fils?

El duelo entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils está previsto para el viernes 11 de abril, en el segundo turno de la pista central del torneo. Si se cumple el horario previsto, el encuentro comenzará no antes de las 12:30 (hora peninsular española), aunque podría retrasarse dependiendo de la duración del partido anterior que es el Davidovich - Popyrin, que da comienzo a las 11:00. El segundo español del torneo aspira a su segunda presencia entre los cuatro mejores en Mónaco, después de ser finalista en 2022.

¿Dónde ver el partido de Alcaraz por televisión?

En España, el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, tanto en los canales Movistar Deportes como en #Vamos. Además, estará disponible en streaming para suscriptores mediante la plataforma digital de Movistar, accesible desde ordenador, móvil o Smart TV.