Tenis / Masters 1.000 París

Alcaraz se entierra en errores y se marcha de París a la primera

El español cae ante Cameron Norrie y perderá el número uno mundial si Sinner levanta el trofeo

Masters 1.000 de París: cuadro del torneo

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Cameron Norrie
Carlos Alcaraz, durante el partido ante Cameron Norrie
Javier Asprón

Javier Asprón

Masters 1.000 de París

Segunda ronda

  • Carlos Alcaraz
    •      		6 3 4
  • Cameron Norrie
    •      		4 6 6

    Venía Carlos Alcaraz de una racha espléndida, con tres títulos y 18 triunfos consecutivos, pero su regreso a la competición para afrontar la recta final de la temporada acabó en pifia. Derrota inesperada en su estreno en el Masters 1.000 de París que hace ... peligrar su número uno mundial en este mismo torneo, en manos ahora de lo que haga Jannik Sinner. Si el italiano levanta el trofeo, recuperará el trono.

