En juegoS1S2S3

Damir Dzumhur

AD15-

Carlos Alcaraz Garfia

4062-

Cincinnati. 2ª ronda. Domingo 10/08 21:21h. Canal Movistar Deportes

Alcaraz - Dzumhur, en directo: resultado y ganador del partido del Masters 1.000 de Cincinnati hoy

Sigue en directo la última hora del primer partido de Alcaraz en Cincinnati

Alcaraz - Dzumhur, en directo: resultado y ganador del partido del Masters 1.000 de Cincinnati hoy

ABC

Sigue en directo cómo va el partido de Carlos Alcaraz hoy contra Dzumhur en Cincinnati.

AD - 40Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 30Icono
El revés de Damir Dzumhur se va fuera

30 - 15Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 0Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Icono
¡Juego Alcaraz! Maquilla el resultado con varios buenos saques para recoger fuerzas de cara al tercer set... O una remontada épica.

5 - 2Icono
[ SET 2 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta

0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
Icono
¡Nuevo juego de Dzumhur, que batalla como nunca llegando a todos los puntos! Pone el 5-1 y todo pinta a que nos iremos al tercer set.
5 - 1Icono
[ SET 2 ]Damir Dzumhur con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 30Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

30 - 30Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Damir Dzumhur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto

Icono
¡VUELVE A ROMPER DZUMHUR! ¡El segundo set está siendo calcado al primero, pero cambiando el protagonista! Mucho mejor el bosnio en estos momentos con Alcaraz fuera del partido.
4 - 1Icono
[ SET 2 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 40Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

30 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur
15 - 30Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera

15 - 0Icono
Impresionante passing shot de Damir Dzumhur desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
Icono
¡Nuevo juego en blanco para el bosnio! No se encuentra cómodo Alcaraz en estos dos últimos juegos y Dzumhur lo huele. Pone una marcha más.
3 - 1Icono
[ SET 2 ]Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 0Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

30 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡ROTURA DEL BOSNIO! ¡Se encuentra con un premio después de que Alcaraz fallara prácticamente todo! Baja el nivel el murciano. Le toca recuperar ventaja.
2 - 1Icono
[ SET 2 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

40 - 15Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15Icono
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 15Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur

Icono
¡Juego Dzumhur! Mete un juego en blanco a Alcaraz para hacerle ver que no se lo va a poner fácil.
1 - 1Icono
[ SET 2 ]Ace de Damir Dzumhur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 0Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

15 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se pone 1-0 con su servicio en el inicio del segundo set! Un par de errores de los que supo rehacerse el murciano.
0 - 1Icono
[ SET 2 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 40Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera

30 - 30Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Damir Dzumhur
30 - 15Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera

Icono
¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Por la vía rápida, Charly se hace con el primer punto del encuentro tras 28 minutos! Mucho nivel y precisión del murciano tras un inicio algo errático. Muy superior al bosnio en esta primera media hora.
1 - 6Icono
[ SET 1 ]Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 30Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera

15 - 15Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
0 - 15Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
Icono
¡Saque y red para volear y poner el 5-1! ¡Alcaraz no baja el ritmo y pone una marcha más para ir por la vía rápida!
1 - 5Icono
[ SET 1 ]Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto

15 - 40Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Damir Dzumhur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Damir Dzumhur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red

Icono
¡VUELVE A ROMPER ALCARAAAAZ! ¡Amplía su ventaja el murciano con un juego agresivo y buscando los errores de un Dzumhur que parece haber rendido ya el primer set! ¡Sacará para el 5-1!
1 - 4Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 30Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red

15 - 15Icono
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
Icono
¡CONFIRMA ALCARAZ! ¡Le costó entrar en calor al murciano con muchos errores, pero acaba consiguiendo ampliar la ventaja y poner el 3-1!
1 - 3Icono
[ SET 1 ]El revés de Damir Dzumhur se va fuera

40 - ADIcono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
40 - 40Icono
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
40 - ADIcono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Damir Dzumhur y consigue el punto
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

30 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40Icono
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Damir Dzumhur
15 - 30Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera

15 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡ROMPE ALCARAZ! ¡Muchos errores de Damir Dzumhur que Charly no perdona! Se pone con ventaja al primer descanso del set.
1 - 2Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

0 - 40Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
0 - 15Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
Icono
¡JUEGO CHARLY! Sin mucho problema, el murciano mantiene la tónica de saque y pone el uno iguales.

1 - 1Icono
[ SET 1 ]Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40Icono
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30Icono
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 30Icono
El revés de Damir Dzumhur se va fuera

0 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
Icono
¡Juego Dzumhur! Presionó con fuerza Alcaraz, y hasta gozó de dos bolas de rotura, pero el bosnio aguantó y se lleva el primer juego del partido con su servicio.
1 - 0Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

40 - 40Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - ADIcono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
40 - 40Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
AD - 40Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

40 - 40Icono
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Damir Dzumhur y le sirve para ganar el punto
AD - 40Icono
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red

30 - 30Icono
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 15Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15Icono
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red

Icono
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Icono
¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido!
Icono
¡No se quieran perder este apasionante duelo! ¡Les esperamos!
Icono
Veremos el nivel que le pone Damir Dzumhur y la dificultad que puede tener para medirse al murciano. Hoy, sin duda, aunque Charly sea favorito, la incertidumbre es total.

Icono
Como el año pasado, Alcaraz se ausentó de Montreal y veremos si no coincide con el bajón a final de temporada que tuvo Charly.
Icono
Sin embargo, no es un torneo que se le dé especialmente bien al tenista murciano despues de no pasar de 1ª ronda en 2021, de cuartos de final en 2022, cayendo en la final de 2023 y cayendo en 2ª ronda el año pasado.
Icono
Carlos Alcaraz ya sabe lo que es disputar un título en Cincinnati, aunque cayó en una durísima final ante Novak Djokovic en 2023.
Icono
Es el segundo duelo entre Damir Dzumhur y Carlos Alcaraz en el circuito ATP, con el español venciendo en su único precedente: 3-1 en Roland Garros este mismo año.

Icono
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati! ¡Su primer rival en esta superficie dura es el bosnio Damir Zhumhur!

