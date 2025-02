Alcaraz, ganador de Wimbledon 2023: resultado, cómo ha quedado el partido y reacciones a su victoria ante Djokovic, en directo

Carlos Alcaraz es el ganador de Wimbledon 2023. El tenista murciano ha ganado por 3-2 a Novak Djokovic (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4). Sigue en directo todas las reacciones y felicitaciones tras su victoria en la hierba.

Set 5: 2-1 | Este punto no tiene sentido. Alcaraz con un talento increíble pasa Djokovic con un revés fuerte y profundo, Djokovic rompe la raqueta tras haber resbalado, es una furia y el juez le da el 'Warning'. 2-1

Set 5: 4-2 | Jugada ilegal de Alcaraz. Un cruzado que no deja espacio a reacción del serbio. 30-30

Set 5: 5-4 | Dejada de Alcaraz que no funciona ahora. 0-15

'Saliste de la parte final como un campeón, que calidad. Pensaba de tener más problemas contigo en la tierra y no aquí. Felicidades para todo esto y lo del Queens. Enhorabuena'

'Cuando las emociones pasarán estaré muy agradecido porque en el pasado he ganado partidos así, recuerdo en 2019 lo que pasó con Federer, cuando salvé dos Match Point así que ahora está bien así'

'Habría estado orgulloso también con una derrota. Jugar en estos escenarios es lo más lindo que hay, no me esperaba llegar tan temprano a ese nivel, estoy muy orgulloso de mí, de mi equipo'

'Después del Primer Set he pensando en elevar mi nivel porque sino no iba a ganar, tengo que dar las gracias a Djokovic, me inspiraste mucho, cuando nací ya ganabas mucho, tus 36 son de verdad los nuevos 26'

'Gracias por venir, dos veces que me ve y dos veces que gano, espero que pueda visitarme más a menudo', risas generales del Rey y de la grada en general

Carlitos Alcaraz entra a formar parte de un restringo club de campeones. Después del US Open el campeón de Murcia gana en Wimbledon en el torneo más importante del circuito.

Las celebrities no han querido perderse la gran final de Wimbledon donde Carlos Alcaraz se coronó con su segundo Grand Slam, convirtiendo el All England Club en una auténtica pasarela de famosos.