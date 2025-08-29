Alcaraz - Darderi | Sigue en directo el partido de tercera ronda del US Open

Esta funcionalidad es sólo para registrados

29/08/2025 Actualizado a las 17:46h.

0 - 15 0 - 2

40 - AD 40 - 40

40 - AD 40 - 40 40 - 30 30 - 30

30 - 15 30 - 0 15 - 0

0 - 1 15 - 40 15 - 30 15 - 15