Luciano Darderi

00----

Carlos Alcaraz Garfia

402----

Open USA Masculino. 3ª ronda. Viernes 29/08 17:17h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Alcaraz - Darderi | Sigue en directo el partido de tercera ronda del US Open

El español y el italiano no se han enfrentado nunca en el circuito ATP

0 - 15Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
El tenista de El Palmar consigue romper el saque del jugador italiano a las primeras de cambio y cabalga ya con ventaja en este primer parcial del partido.
Icono
BREAK DE CARLITOS ALCARAZ !!!
0 - 2Icono
[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto

Icono
Segunda opción de break para Alcaraz !!!
40 - ADIcono
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera
40 - 40Icono
Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega al español la primera oportunidad del partido para romper el saque de su rival.

40 - ADIcono
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
40 - 40Icono
Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta
40 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30Icono
El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera

30 - 15Icono
El revés de Luciano Darderi se va fuera
30 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
Carlitos Alcaraz se adjudica el primer juego del partido sin excesivas dificultades.

0 - 1Icono
[ SET 1 ]Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Luciano Darderi y le sirve para ganar el punto
15 - 40Icono
El revés de Luciano Darderi se va fuera
15 - 30Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi
15 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto

15 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
Este será el primer duelo en partido oficial entre estos dos jugadores que acaban de saltar a la imponente pista Arthur Ashe para realizar los ejercicios de calentamiento.
Icono
El italiano de origen argentino ha eclosionado este año consiguiendo tres títulos ATP, tras imponerse en los torneos de Umag, Bastad y Marrakech. Y solo Carlos Alcaraz (6) ha conseguido más títulos que él a lo largo de la temporada.
Icono
Por su parte, Luciano Darderi ocupa actualmente el 34º puesto del ranking ATP y afronta su segunda participación en el Open USA tras caer en primera ronda el año pasado.

Icono
Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
Icono
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
Icono
Alcaraz espera cerrar el año a buen nivel tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
Icono
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.

Icono
Carlitos Alcaraz busca conseguir la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.
Icono
El tenista español busca su pase a los octavos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Icono
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi. ¿Preparados? Comenzamos…

