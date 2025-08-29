Alcaraz - Darderi | Sigue en directo el partido de tercera ronda del US Open

0 - 15Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Luciano Darderi no puede precisar el resto y la bola se va fueraEl tenista de El Palmar consigue romper el saque del jugador italiano a las primeras de cambio y cabalga ya con ventaja en este primer parcial del partido.BREAK DE CARLITOS ALCARAZ !!! 0 - 2[ SET 1 ]Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto
Segunda opción de break para Alcaraz !!!
40 - ADEl golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera 40 - 40Saque liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fueraBOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega al español la primera oportunidad del partido para romper el saque de su rival. 40 - ADLuciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta 40 - 40Luciano Darderi falla su segundo servicio, doble falta 40 - 30Segundo servicio liftado de Luciano Darderi, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30El golpe de derecha de Luciano Darderi se va fuera 30 - 15El revés de Luciano Darderi se va fuera 30 - 0El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 0El revés de Carlos Alcaraz se va fueraCarlitos Alcaraz se adjudica el primer juego del partido sin excesivas dificultades. 0 - 1[ SET 1 ]Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Luciano Darderi y le sirve para ganar el punto 15 - 40El revés de Luciano Darderi se va fuera 15 - 30Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Luciano Darderi 15 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Luciano Darderi y consigue el punto 15 - 0El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fueraEste será el primer duelo en partido oficial entre estos dos jugadores que acaban de saltar a la imponente pista Arthur Ashe para realizar los ejercicios de calentamiento.El italiano de origen argentino ha eclosionado este año consiguiendo tres títulos ATP, tras imponerse en los torneos de Umag, Bastad y Marrakech. Y solo Carlos Alcaraz (6) ha conseguido más títulos que él a lo largo de la temporada.Por su parte, Luciano Darderi ocupa actualmente el 34º puesto del ranking ATP y afronta su segunda participación en el Open USA tras caer en primera ronda el año pasado.
Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.Alcaraz espera cerrar el año a buen nivel tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz busca conseguir la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.El tenista español busca su pase a los octavos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi. ¿Preparados? Comenzamos…
