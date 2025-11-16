Suscribete a
Alcaraz choca contra un Sinner soberano en su territorio

El español, que acabó con molestias en el muslo, cede ante el italiano, que levanta su segunda Copa de Maestros (7-6 (4) y 7-5 en dos horas y 15 minutos)

Así queda el ranking ATP tras el triunfo de Sinner en las ATP Finals

Carlos Alcaraz reacciona en la final de las ATP Finals
Enviada especial a Turín

Es la última frontera, este Jannik Sinner en pista rápida bajo techo que se ha convertido en dos años en el reto de los retos. Y ahí se queda Carlos Alcaraz, que choca con este tenista infranqueable en este territorio que defiende ... con todo: un buen saque, muy buen revés y muchos nervios. Hay batalla, claro, que el español ansía este título y conquistar este territorio, y qué mejor adrenalina que hacerlo contra quien es líder indiscutible, pero se le escapa por mínimos detalles, como suele suceder siempre entre estos dos, y se queda con el regusto amargo por un lado de no haber hollado la cima, pero con la parte positiva de que se ha enfrentado contra el mejor, segunda Copa de Maestros, 31 victorias consecutivas bajo techo, 10 triunfos en las ATP Finalsen las peores condiciones, con todo en contra y que no lo ha tenido tan lejos. Es el reto que todavía no puede tachar, pero es el reto que todavía lo empujará más.

