Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en el Torneo de Tokio y a qué hora juega el partido contra Bergs

Alcaraz - Bergs: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de octavos de final del Torneo de Tokio hoy

Una vez superado el susto de su partido de primera ronda ante el argentino Sebastián Báez, en el que se hizo daño en el tobillo izquierdo, Carlos Alcaraz prosigue su camino en busca de su octavo título de la temporada en el torneo ATP 500 de Tokio. Ya en octavos de final su rival será el tenista belga Zizou Bergs, actual número 45 del mundo.

Será un rival duro, que llega a la cita en la pista dura del Coliseo Ariake frente al murciano después de remontar en la anterior ronda al chileno chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6 (2) y 7-6 (4).

El duelo, además de poner en juego un billete para cuartos de final de este torneo inédito para el español, servirá para comprobar el estado del tobillo de Alcaraz, que como reconoció tras su victoria ante Báez, pasó «miedo» al pensar en una posible lesión.

En caso de victoria, en la siguiente ronda el tenista de El Palmar podría encontrarse con Nakashima o Fucsovics después de la temprana eliminación del estadounidense Frances Tiafoe. Y si sigue avanzando lo normal sería toparse con Casper Ruud en semifinales.

De alcanzar la final en Tokio el posible rival de Alcaraz sería el estadounidense Taylor Fritz, su verdugo en la Laver Cup, que puso fin a una racha de 13 victorias consecutivas del español.

Si 'Carlitos' logra levantar el título en el torneo asiático sumaría 66 victorias en la presente temporada, alcanzando un nuevo hito en su carrera en el circuito. Además le reforzaría en su objetivo de finalizar el año en lo más alto de la clasificación de la ATP.

A qué hora juega Alcaraz el partido ante Zizou Bergs

El duelo entre Carlos Alcaraz y Zizou Bergs, correspondiente a los octavos de final del Torneo ATP 500 de Tokio, se jugará este sábado 27 de septiembre. Será en el segundo turno de la sesión nocturna, una vez finalice el duelo precedente entre Rune y Quinn, sobre las 18:00 hora local, las 11:00h en España.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz en Tokio

El choque entre Alcaraz y Zizou Bergs se emite por Movistar+ en el canal Vamos (diales 8 y 53). Asimismo, podrá toda la información del partido y el torneo asiático en ABC.es.