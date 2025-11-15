Alcaraz, ante el reto de los retos: «Sinner es el favorito, pero estoy listo para el desafío»

Aquí está, el duelo de los duelos. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. En la sexta final consecutiva que protagonizan en este curso. El partido que todo el mundo espera. Hasta ellos. Que saben que, ganen o pierdan, ganarán puntos para el siguiente encuentro. Que ... habrá otro. Y otro. Y otro. Que están los dos en plena ebullición. «Es genial enfrentarme a Jannik -comenta sarcástico el de El Palmar-, aunque no me hubiera importado que hubiera sido otro. Gracias a él afrontaré el partido de una manera distinta, más concentrado. Sé que tengo que jugar mi plan A si quiero ganarle y ganar el torneo. Así que ambos elevaremos nuestro nivel al máximo y eso va a ser estupendo para los dos y para el público. Es estupendo ver a Jannik en otra final este año».

Se juegan el partido contra el otro, aunque enfrente tengan a otro rival. Salió así Sinner ante De Miñaur, remolón en el primer set, arrollador en el segundo. Ni siquiera empezó así Alcaraz, un rayo de principio a fin ante Aliassime. Y ya después, también el español lanzó la derecha: «Enfrentarte a Jannik en su casa, en indoor, es el mayor de los retos. Con una racha de treinta victorias en esta superficie. El público estará de su lado, que le dará mucha confianza. El número uno significa que he estado jugando muy bien durante toda la temporada, en todas las superficies, y él ha jugado mejor en indoor, estamos ante su público, así que diría que él es el favorito. No quiero creerlo, pero diría que él es el favorito para mañana«.

Sabe el murciano que tendrá que abstraerse de todo, que será un ambiente enrarecido contra él, pues ya se escucharon silbidos cuando apareció en la pantalla durante el partido de Sinner. Un ambiente contrario como pocas veces se ha encontrado, pues es adorado en todas las pistas y solo ha tenido algún contratiempo en Francia. «El ambiente será casi de Copa Davis. Todo el estadio estará apoyándole a él. Pero estaré preparado para ello. Como dije en la pista, espero que haya al menos dos o tres personas entre la multitud que me animen. Están mis amigos y espero escucharles más que a los demás espectadores. Pero será una atmósfera interesante y divertida«, bromea incluso.

Está crecido. Lo dice cómo ha llegado a este torneo, cómo ha ganado la fase de grupos, cómo superó a Auger-Aliassime en la semifinal, cómo se ha adaptado a la pista, cómo habla después de pasar por la bicicleta para recuperar y antes de irse a descansar, que la organización lo mandó al horario de la noche. «En el pasillo me digo que estoy preparado, que he nacido por estos momentos. Hay que dar lo mejor de ti sobre todo cuando llega a una final. Estoy listo para el desafío y estoy listo para jugar un buen tenis. Vamos a pesar en que nosotros podemos, que tiene que pasar algo por nosotros, ir a por ello, no tener miedo, convencido. Eso es lo que me repetiré mañana [por el domingo] antes de salir a esa pista en la final«.

Es el mejor colofón al mejor año de su carrera por el momento, que ya se estrenó con título bajo techo en Róterdam y confía en sus posibilidades. «Significaría mucho ganar porque la última parte del año he estado trabajando muy duro y me he concentrado en estar en buen estado para jugar este torneo. Así que venir aquí, jugar buen tenis y poder levantar el trofeo al final de la semana significaría mucho para mí, incluso más. Ganar a Jannick y poner mi nombre junto a Orantes y Corretja sería genial«.

También en cómo se prepara siempre que se mide con Sinner, a quien le tiene cogido un poco el truco porque le ha quitado muchos títulos importantes, y sabe hacerle la vida imposible con variedad de alturas, dejadas y sacándolo de su zona de confort. Ahí están de muestra las cuatro finales ganadas por una derrota. Sobre todo, esa final de Roland Garros en la que levantó tres bolas de partido. Y también, ese revés que mandó Sinner un mes después en Wimbledon. «Me gusta verme en estas finales con Jannik. Elevamos nuestro nivel al máximo, lo cual creo que para el tenis, para el tour y para el público es un gran partido para ver. Creo que eso significa que estamos trabajando muy bien».