Suscribete a
ABC Premium

Tenis / ATP FInals

Alcaraz, ante el reto de los retos: «Sinner es el favorito, pero estoy listo para el desafío»

El español muestra, de acto y de palabra, estar preparado para competir en su primera final del Masters ante el italiano, que juega en casa y en su territorio favorito

Alcaraz arrolla a Aliassime para citarse con Sinner en su primera final de las ATP Finals

Carlos Alcaraz celebra el triunfo ante Aliassime
Carlos Alcaraz celebra el triunfo ante Aliassime EFE
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aquí está, el duelo de los duelos. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. En la sexta final consecutiva que protagonizan en este curso. El partido que todo el mundo espera. Hasta ellos. Que saben que, ganen o pierdan, ganarán puntos para el siguiente encuentro. Que ... habrá otro. Y otro. Y otro. Que están los dos en plena ebullición. «Es genial enfrentarme a Jannik -comenta sarcástico el de El Palmar-, aunque no me hubiera importado que hubiera sido otro. Gracias a él afrontaré el partido de una manera distinta, más concentrado. Sé que tengo que jugar mi plan A si quiero ganarle y ganar el torneo. Así que ambos elevaremos nuestro nivel al máximo y eso va a ser estupendo para los dos y para el público. Es estupendo ver a Jannik en otra final este año».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app