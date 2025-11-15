Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Una alerta de bomba interrumpe la emisión y obliga a evacuar la sede de la cadena francesa BFM TV en París

Tenis

Dónde ver online y en televisión a Alcaraz hoy las semifinales de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Auger-Aliassime

ATP Finals

Conoce a qué hora juega Carlos Alcaraz su partido de semifinales en las Finales ATP y dónde ver el partido en televisión y online contra Aliassime

Alcaraz ya tiene su trofeo de número 1: «Es un objetivo y un viaje que no puedes lograr tú solo»

Dónde ver online y en televisión a Alcaraz hoy las semifinales de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Auger-Aliassime
Dónde ver online y en televisión a Alcaraz hoy las semifinales de la ATP Finals y a qué hora juega el partido contra Auger-Aliassime AFP
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alcanza Carlos Alcaraz esa ronda límite que consiguió en su primera incursión en las ATP Finals de 2023. Pero este Alcaraz poco tiene que ver con aquel, que ya había despuntado de lo lindo, pero le costaba el rodaje otoñal. El de este 2025, ... elevado a los altares de la clasificación tras once meses de trabajo y éxitos, se aplica con empeño en superar otra asignatura pendiente: la pista rápida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app