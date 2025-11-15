Suscribete a
Alcaraz arrolla a Aliassime para citarse con Sinner en su primera final de la Copa de Maestros

El español atropella al canadiense, estrena final en la Copa de Maestros y acepta el reto que supone el italiano en esta superficie donde es dominador (6-2 y 6-4 en una hora y 23 minutos)

Sinner bate a De Miñaur y encadena su triunfo 30 bajo techo de camino a la final de las ATP Finals

Carlos Alcaraz, durante su partido ante Aliassime
Laura Marta

Enviada especial a Turín

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en una final. Lo extraordinario convertido en rutinario. Séptima pelea por un título consecutiva: Pekín 2024, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open y estas ATP Finals en las que los dos han ejercicio como tal. Como si en ... cada torneo ellos fueran los únicos protagonistas y los demás meros invitados. Así funciona el tenis de hoy en el que el duopolio es cada vez más abrumador. Como lo es este Alcaraz en su semifinal ante Felix Auger-Aliassime, todo buenas intenciones, pero blando en su desarrollo y su resolución, sin ninguna opción de réplica ante el vendaval que le venía de El Palmar.

