Alcaraz, timido, despega en la pista dura de Estados Unidos

Carlos Alcaraz se ha clasificado este martes a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati tras imponerse al serbio Hamad Medjedovic, número 72 del ranking ATP, por 6-4 y 6-4 en un duelo marcado por la igualdad y por el ... potente servicio de su rival. El murciano, más sólido que en su estreno, supo administrar su energía y aprovechar los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos.

La jornada comenzó con retraso debido a las lluvias y a la duración del encuentro previo, lo que alteró ligeramente la rutina de ambos jugadores.

En el arranque, Alcaraz no encontró su mejor ritmo y acumuló errores que le llevaron a situarse 2-1 abajo. Poco a poco, a partir de su segundo turno de saque, el número dos del mundo empezó a asentarse en la pista, aunque Medjedovic, muy serio y seguro al servicio, no se dejó intimidar. Tras una fase de juegos muy disputados, el español logró un break decisivo y cerró la primera manga por 6-4 en 48 minutos.

El segundo set mantuvo la misma tónica. Los dos tenistas intercambiaban golpes, con Alcaraz dominando cuando lograba mover a su rival y el serbio imponiéndose en los intercambios cortos gracias a su potente saque y sus golpes planos. Con 3-3 en el marcador, Medjedovic, visiblemente más cansado, siguió plantando batalla, pero Alcaraz se mostró más preciso que en su anterior partido ante Damir Dzumhur y volvió a lograr la rotura en el momento justo. Sin dejar escapar la ventaja, cerró el parcial y el encuentro con el mismo marcador que en el primero: 6-4.

En octavos de final, Alcaraz se medirá al italiano Luca Nardi, que avanzó después de que su rival, Mensik, se viera obligado a retirarse por lesión.

Las próximas semanas serán una prueba importante para el ex número uno del mundo. Cuando juega relajado y disfrutando en la pista, resulta prácticamente imbatible, pero en situaciones de presión todavía muestra altibajos. El reto ahora es mantener la estabilidad en pista dura, una superficie en la que aún no alcanza la regularidad que exhibe sobre tierra batida o hierba, y en la que Jannik Sinner le aventaja en resultados recientes.