Verdasco pedirá una indemnización a Roland Garros

Fernando Verdasco pasa a la acción. Después de anunciar y lamentar que no jugaría Roland Garros debido a un falso positivo en una prueba anticoronavirus que la organización le impidió repetir, el tenista madrileño quiere que su caso no vuelva a ocurrir. Está hablando con abogados para mandar una carta legal al torneo y pedir la indemnización de no haber jugado, de la situación emocional y la mala praxis de los organizadores.

«Justo antes de sortearse el cuadro me dijeron que estaba descalificado. Fui corriendo a hacer dos tests en dos hospitales diferentes porque era imposible. Pasé el coronavirus hace un mes. Se lo dije al doctor y a Pascal Maria. No sé qué ha podido pasar pero yo no soy positivo . Pero me dijeron que no podían hacerme otro test, que eran las reglas, que no se podían hacer excepciones», explicaba el madrileño en una entrevista a Eurosport.

«Si eres negativo a las 48 horas te hacen otro por si acaso, para cuidar la salud, y es algo que veo lógico. Pero veo igual de lógico que si das un falso positivo te lo repitan. No son pruebas específicas de coronavirus, sino para otras enfermedades, y saben que dan falsos positivos. No puede ser que te nieguen repetir la prueba y te descalifiquen . Una vez fuera del cuadro ya no me podían volver a meter», añadió.

Todavía aumentó más su frustración cuando Roland Garros anunció, unas horas más tarde, que cambiaban la regla y sí harían otra prueba si dabann un falso positivo. «Todavía se te queda más cara de imbécil. Están hechas mal las cosas y ya no sirve de nada. Ahora solo sirve para los que están, que se les realizarán dos test . Pero yo estaba en París desde el martes, podía haberme hecho tres o cuatro test. No sé si los demás que han sido descalificados, Raonic, Bencic, les ha pasado esto mismo. Si yo me voy a casa, me hago un test y doy positivo, me callo. Lo que no puede ser es que te dejen sin jugar un Grand Slam por incompetencia , porque no te quieran hacer otro test cuando lo has pasado hace un mes. Es incoherente, no hay por dónde cogerlo», se expresó.

De ahí que haya tomado la decisión de hablar con abogados y pasar a la acción: «Es una broma. Lo estoy viendo con abogados para intentar poner una carta legal a Roland Garros y que me indemnicen . Es lo único que queda, que me indemnicen por los daños causados. No solo porque me hayan dejado sin jugar esta edición y este Grand Slam, con 36 años, también por los costes emocionales. Y llevo ya unas semanas preparándome».

Verdasco quiere hablar con todos los jugadores del circuito, femenino y masculino, para intentar solucionar esta falta de poder entre los tenistas. «Solo firmas un papel, si no lo firmas no juegas, pero no tienes ninguna potestad. Eres una marioneta . Y hay que intentar cambiar eso. Esta situación no se la deseo a nadie».