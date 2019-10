Tsitsipas-Medvedev en directo

Actualizado: 12/10/2019 11:23h

Actualizar

15 - 15 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Daniil Medvedev Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Y después del Tie Break, la vida sigue igual. Stefanos Tsitsipas, a pesar de empezar con un 0-15 en contra, se ha mostrado recio al saque, sumando incluso su quinto ace de la semifinal. Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev 30 - 15 SET 2 0 - 0

Buen derechazo desde la red de Stefanos Tsitsipas que supera a Daniil Medvedev 15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Daniil Medvedev ha tirado de estabilidad mental y de mucha táctica en su juego para deshacer la agresividad de un Stefanos Tsitsipas que con 4-4 ha contado con un 0-40 en contra. El ruso aparenta tranquilidad y ha esperado su momento para, por un punto, ponerse por delante en esta semifinal.

PRIMERA MANGA DE LA SEMIFINAL PARA DANIIL MEDVEDEV DESPUÉS DE 51 MINUTOS DE JUEGO GRACIAS A LA VICTORIA EN EL TIE BREAK Y AL HABER LEVANTADO, EN EL TRANSCURSO DEL ACTO, HASTA TRES PELOTAS DE SET EN CONTRA. 0 - 0 SET 1 6 - 7

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera MINI BREAK PARA DANIIL MEDVEDEV QUE SE LO HA JUGADO CON EL SEGUNDO DE SU RIVAL Y HA PROVOCADO LA CAÑA DE SU RIVAL. PRIMERA PELOTA DE SET PARA EL RUSO, EN EL INSTANTE MÁS DECISIVO. 5-6 5 - 6 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera

Metido dentro de la pista Daniil Medvedev no tiene problemas para solventar sus saques. Se encuentra a un punto de su primera pelota de set. Sirve Stefanos Tsitsipas. 4-5 4 - 5 SET 1 6 - 6

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 4 - 4 SET 1 6 - 6

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 4 - 3 SET 1 6 - 6

Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Daniil Medvedev Cambio de campo y las espadas siguen en todo lo alto. El que resta quiere sorprender pero se equivoca. Todo sigue muy parejo y el más mínimo error o detalle, ya es evidente que decidirá el set. 3-3.

3 - 3 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 2 - 3 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera 2 - 2 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Aunque los intercambios afloran en estos momentos en el Qizhong Arena y ambos jugadores se buscan las cosquillas desde el punto de vista táctico, ambos se respetan el saque en estos primeros compases de la muerte súbita. 1-2 2 - 1 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera

1 - 1 SET 1 6 - 6

El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera 0 - 1 SET 1 6 - 6

Remate desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Sin más dilación y sin problemas para Stefanos Tsitsipas con su saque, nos vamos al TIE BREAK. Un desenlace que parecía cantado viendo el desarrollo de la manga. 0 - 0 SET 1 6 - 6

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Stefanos Tsitsipas supera a Daniil Medvedev y gana el tanto 40 - 15 SET 1 5 - 6

El passing shot de Daniil Medvedev se va fuera

Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 6

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Parecía que después de su buen hacer en la red y una precipitación en el approach por parte de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas podía volver a disfrutar de una nueva pelota de set. Pero otros tres puntos consecutivos del ruso desde, practicamente, el servicio origina que al menos se asegure el Tie Break. Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera

30 - 40 SET 1 5 - 5

El globo defensivo de Stefanos Tsitsipas se va fuera Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera 30 - 15 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 15 - 15 SET 1 5 - 5

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera

PUNTOS GRATUITOS DE SAQUE DE STEFANOS TSITSIPAS PARA DESPEJAR FANTASMAS. Lo tiene claro el griego atacando, desde el servicio, el revés del ruso. Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera El Ojo de Halcón tiene trabajo. Manuel Messina está dócil y deja pedir revisiones cuando no se debería. Stefanos Tsitsipas no está fino ni a la hora de tener vista ni ahora con el saque (primera doble falta que acerca a Daniil Medvedev al punto de set). 30-30. Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta

30 - 15 SET 1 4 - 5

El passing shot de Daniil Medvedev se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Muy importante esta tesitura de encuentro porque la seguridad de Daniil Medvedev, que le ha ganado los cuatro partidos a Stefanos Tsitsipas, podría minar la moral de un jugador griego que, de tenerlo todo a favor, ahora sabe que el ruso resta para ganar el primer set. Segundo saque directo en el juego, el quinto en el cómputo global, le facilitan las cosas al finalista del Open USA que, "en cuanto se ha puesto las pilas", no ha tenido problemas en levantarse de un 0-40 en contra.

Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tres puntos consecutivos, tercer ace incluido, le sirven, en apenas un minuto a Daniil Medvedev a solventar su primera papeleta completada y transformar el 0-40 en un deuce. 40 - 40 SET 1 4 - 4

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas

Saque plano de Daniil Medvedev, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO..... TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA EL NÚMERO 6 DEL MUNDO. Daniil Medvedev falla su segundo servicio STEFANOS TSITSIPAS BUSCA LA PELOTA DE BREAK. Con una derecha envolvente a la línea tras un intercambio largo (de los pocos que le ha ganado en esta semifinal); y una derecha que se marcha más allá de la línea de fondo, provocan el 0-30. 30 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera

15 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Daniil Medvedev había conseguido restar el primer punto y ganarlo gracias a un mal bote en toda la línea cuando Stefanos Tsitsipas se disponía a devolver; pero, en los siguientes puntos, el griego, desde el saque, no ha dado pie al ruso que tendrá que volver a seguir remando. 0 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera

Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Mientras nos aproximamos al desenlace final del primer set, continuamos con el mismo paisaje en el Qizhong Arena. Daniil Medvedev se siente más cómodo en los puntos largos manejando muy bien los puntos desde el punto de vista táctico, mientras que Stefanos Tsitsipas es más agresivo y busca ganar los puntos de una manera más rápida. Pelotas nuevas. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 40 SET 1 3 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera

15 - 30 SET 1 3 - 3

Remate desde la red de Daniil Medvedev que no opciones a Stefanos Tsitsipas 30 - 0 SET 1 3 - 3

El revés de Daniil Medvedev se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Con dos "bólidos de Fórmula 1" incluidos, Stefanos Tsitsipas consigue el primer juego en blanco del encuentro. Sin noticias de Daniil Medvedev al resto, donde tan solo ha logrado dos puntos en tres juegos. Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev

Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev 30 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Segundo saque directo también para el moscovita. Con el servicio de Daniil Medvedev, el ruso está sabiendo jugar sus bazas. Primero cuando le toca llevar la iniciativa escondiendo su drive, segundo cuando le atacan y pasar a su rival desde el fondo de la pista; y también con los segundos, porque el griego no está sabiendo restar el, a priori, saque más flojo del número 4 del mundo. Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas

Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 2

Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto No ofrece ninguna concesión el jugador ateniense, muy agresivo, incluso presionando en la red, y cerrando con su segundo ace de la tarde. Saque directo que en el Qizhong Arena se traduce con un sonido de un bólido de Fórmula 1. Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev

40 - 15 SET 1 1 - 2

Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 1 - 2

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 2

Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Primer descanso largo de un encuentro que ya transcurre por su séptimo minuto de duración y en el que cada uno de los semifinalistas se han dedicado a cumplir con lo previsto con su servicio. Más intercambio con el servicio del ruso, pero sin apenas ritmo.

0 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 0 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Ace de Daniil Medvedev con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas 0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Stefanos Tsitsipas responde de manera agresiva, y asestando el primer saque directo del encuentro. El griego ya ha comprobado que Daniil Medvedev, a pesar de su estilo y corpulencia, es un jugador que sabe defenderse bien en el fondo de pista.

0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto 40 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Daniil Medvedev se va fuera Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Daniil Medvedev 15 - 0 SET 1 0 - 1

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto

Para abrir boca, fácil servicio para Daniil Medvedev cuyos servicios han dificultado que Stefanos Tsitsipas pusiera la pelota en juego. Todo ello en unos primeros compases que son siempre de tanteo y de tener buenas sensaciones con la bola. 40 - 40 SET 1 0 - 0

Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Resumen de los primeros duelos que les esperan. Todo preparado para su quinta cita en el impresionante Qizhong Stadium que presenta un buen aspecto. El juez de silla será el italiano Manuel Messina. En juego el pase a la final de un Masters 1000 y el podio de la ATP. Hoy se medirán en su cita más importante: unas semifinales de Masters 1000. Empezaron a enfrentarse en la primera ronda del Masters 1000 de Miami de 2018 (2-6, 6-4 y 6-2), después en la tercera ronda del Open USA de 2018 (6-4, 6-3, 4-6 y 6-3) y, posteriormente, en cuartos de final de Basilea 2018 (6-4, 3-6, 6-3). El cara a cara entre Stefanos Tsitsipas y Daniil Medvedev es engañoso. Se han visto frente a frente en cuatro ocasiones en el último año y medio. Y los cuatro partidos han sido para el ruso. Pero ninguno de ellos por la vía rápida. Tres en pista dura y el último antecedente sobre tierra batida: octavos de final de Montecarlo (6-2, 1-6 y 6-4)

El griego, que jamás pasó de octavos en Shanghai, dio la sorpresa frente a Novak Djokovic ayer al derrotarle por 3-6, 7-5 y 6-3, y corroborar su pase para un ATP Masters World Tour Finals que promete. Con más recorrido en las piernas que su rival, también sufrió para deshacerse de Auger Aliassime (doble Tie Break) y de Hubert Hurkacz (7-5, 3-6 y 7-6). Stefanos Tsitsipas, ateniense de 21 años, no ha ganado aún un Masters 1000. Fue finalista en Canadá el año pasado y en 2019 en Madrid. Tres títulos en su palmarés. Busca su sexta final de la temporada. De la Next Gen es el más espectacular y el que mejor se adapta a pistas intermedias: es decir, arcilla rápida o pistas duras más lentas. 2019 impresionante el del ruso que tiene en su haber San Petersburgo y Sofía, y las finales de Brisbane, Washington y el Godó, aparte que llegaba a este año de vencer en Tokyo a finales de 2018. En Shanghai, jamás había pasado en segunda ronda y, en esta semana, ha eliminado a Cameron Norrie, Vasek Pospisil y Fabio Fognini, a todos en dos sets. Daniil Medvedev, moscovita de 23 años, es, sin duda, el jugador de moda del tenis mundial. Solo Rafa Nadal se ha cruzado en su camino en unos últimos dos meses de ensueño donde ha alcanzado las finales de Montreal y del Open USA, y obtener la victoria en Cincinnati. De la Next Gen es el especialista en pista dura. No están ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal ni Roger Federer. Y sí se encuentran los jugadores citados (sustituyendo a Berrettini por Thiem) que aspiran, ya de cara a la temporada que viene, a ese cetro. Hoy quien gane de los dos no solo tendrá el premio de la final, sino que además se auparán al tercer puesto del ranking ATP desbancando a Roger Federer.

Se enfrentarán por disputar su tercera final de Masters 1000, el número 4 del mundo, el ruso Daniil Medveded, frente a la sexta raqueta del planeta, el griego Stefanos Tsitsipas; quienes junto al austriaco Dominic Thiem (quinto en el ranking ATP), y el alemán Alexander Zverev aspiran a ser los sucesores de los grandes dictadores del tenis mundial en los últimos años. Hola, buenos días a todos los amantes del tenis, buenas tardes desde Shanghai, y sean bienvenidos a la primera semifinal del penúltimo Masters 1000 de la temporada. Por un puesto en la final jugarán dos de las tres firmes promesas del tenis mundial. La Next Gen ya está aquí.