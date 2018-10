Inundaciones Toni Nadal: «Me parece increíble que se critique a Rafa por ayudar» El exentrenador del tenista ha querido defender el gesto de sobrino cuando se sumó a las labores de ayuda a los afectados por las inundaciones

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 11/10/2018 19:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Toni Nadal, entrenador de Rafa Nadal durante muchos años, se ha pronunciado sobre la polémica surgida a raíz de que el tenista balear se sumara ayer a las labores de ayuda en la localidad de Sant Llorenç (Mallorca). «El hecho es resaltable porque es Rafa Nadal, pero si lo hace cualquier otro es igual de resaltable. En todos los de aquí ha estado el ánimo de ir a ayudar. No resalto más que una persona anónima».

Preguntado sobre aquellas personas que han criticado el gesto de su sobrino, ha dicho lo siguiente: «Cuando él dejó la Academia para que la gente que tuviera problemas viniera aquí a mí se me pasó una orden para que no se dijese nada a los medios porque no se quería hacer publicidad de ello. Faltaría más que se criticara por ayudar, me parece increíble. Si tienen un espejo en casa, que se miren, a ver lo bien que se portan en la vida».

«Él se siente solidario con la gente que lo pasa mal. Sus amigos decidieron ir a ayudar y él también. Creo que es una muy buena obra. En el ánimo de Rafael está ayudar, no salir en la prensa», ha indicado. «Tú vas como persona anónima pero no eres anónimo. En el ánimo de Rafael está ayudar y no salir en la prensa», ha añadido.

El gesto del tenista español ha sido portada incluso del británico 'The Times'. «En el ánimo de Rafa está ayudar, y no salir en la prensa por ayudar», ha dicho Toni al respecto.