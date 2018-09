Tenis La Majestic Cup, la última locura de Piqué El futbolista y su empresa Kosmos organizarán un torneo que dará ocho millones y medio de euros al ganador

La Majestic Cup, una competición revolucionaria, nacería como un torneo de tenis entre 64 jugadores en el que el campeón se llevaría todo el premio, mientras que los 63 jugadores restantes no se embolsarían ni un solo céntimo, informa este viernes el diario británico The Telegraph. El grupo Kosmos, cuyo presidente es el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, financiaría el premio, que se elevaría a unos 7,5 millones de libras (8,45 millones de euros).

El torneo no tendría carácter oficial, si no que se trataría de una exhibición, cuya fecha más probable sería la semana después del US Open, en la que hasta este año se disputaban las semifinales de Copa Davis. "La ITF y Kosmos Tennis siguen trabajando en la valoración de diferentes opciones y potenciales eventos para las semanas de abril y septiembre", ha señalado el grupo de Piqué a EFE, "y está previsto comunicar más detalles en adelante".

Con la sustitución del centenario torneo por las Davis Cup Finals, han comenzado a surgir alternativas a los fines de semana en los que tradicionalmente se jugaban las eliminatorias para conseguir la ensaladera. Una de ellas podría ser esta exhibición, en la que 64 tenistas lucharían por un único reconocimiento. No habría dinero, por lo tanto, por alcanzar rondas, solo por ganar el título final.

El grupo Kosmos fue uno de los principales impulsores de las Davis Cup Finals, aún sin fecha definitiva aunque para su primera edición el mes de noviembre tiene todas las papeletas, prometiendo una inversión de 3.000 millones de libras para los próximos 25 años. Este nuevo formato arrancará en 2019, y la fase final se disputará tras la Copa de Maestros de Londres, o en septiembre, después del Us Open, en el 2020.