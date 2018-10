Es habitual verle realizar golpes de todos los tipos. Y ante Kei Nishikori no defraudó. En el torneo de Tokio, Benoit Paire volvió a sacarse de la manga una de sus devoluciones tan características.

El tenista francés se disponía a devolver la bola al nipón cuando saltó para dejar el suficiente espacio a su raqueta bajo sus piernas y realizar un golpe que le valió el punto. Su acción despertó incluso la risa del comentarista y los aplausos del público. A pesar de su increíble golpe, el galo fue derrotado por 6-3 y 7-5 por el jugador local Nishikori.

