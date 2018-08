Del supertraje de Black Panther al tutú de Nueva York

Serena Williams es una de las mejores deportistas de la historia. Entre mujeres y entre hombres. Solo Margaret Court (24) tiene más títulos de Grand Slams que la estadounidense (23), pero puede alcanzar esa cifra y muchas más. Su tenis es el que ha liderado durante muchísimo tiempo el circuito (319 semanas) y aspira a volver a reinar en lo más alto de la WTA.

Quiere impulsarse en este US Open en el que siempre ha querido aportar su toque. Al final, juega en casa. En este caso ha decidido jugar con una falda volada, tipo tutú de bailarina. Un atuendo con el que arrolló en su debut a Magda Lynette por 6-0 y 6-4.

Por estilo, por comodidad y quizá también, para subrayar que su poder no está en la ropa sino en sí misma. Una referencia al director de Roland Garros, protagonista estos días por anunciar que el traje que llevaba la estadounidense en el torneo parisino no será permitido en el futuro.

Williams se encargó de repetir que era un traje, denominado Black Panther, que necesitaba para controlar los coágulos de sangre que se le habían producido durante el embarazo y el parto y por los que estuvo a punto de morir. Nike también defendió a la jugadora con este anuncio:

«A un superhéroe le puedes quitar el traje, pero no le arrebatarás sus superpoderes»

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoitpic.twitter.com/dDB6D9nzaD