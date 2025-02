Silvia Soler se despide del tenis con una emotiva carta

Silvia Soler Espinosa (19 de noviembre de 1987) llega al final del camino. La tenista ilicitana, a través de una emotiva carta, ha anunciado este sábado que deja el tenis de manera profesional después de una larga carrera en el circuito WTA, en donde llegó a ser la 54 del mundo . Soler, que defendió a España en numerosas eliminatorias de la Copa Federación , disputó dos finales (Estrasburgo 2014 y Bogotá 2016) y obtuvo también buenos resultados en el circuito de dobles. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y estaba apartada de la competición desde hace poco más de un año a causa de una delicada lesión de cervicales. En su carta, publicada en sus redes sociales, quiere dar las gracias por todos los buenos momentos vividos en las pistas.

Querido tenis:

Me enamoré de ti con solo 5 añitos, en Elche. Mis padres solían jugar su partido de dobles con los amigos y mis hermanas y yo empezamos a tener el primer contacto con una raqueta.

Me cautivaron esas clases en las que me divertía muchísimo y que siempre terminaban contando un chiste para despedirnos hasta el próximo fin de semana.

Junto a ti he vivido los mejores momentos de mi vida; me has enseñado sobre el deporte y sobre la vida. He crecido contigo y también hemos sufrido juntos. Hoy te escribo esta carta porque después de muchos años disfrutando , gracias a ti, de una vida privilegiada, tengo que decirte adiós. Es un adiós desde el cariño, porque desde que era pequeñita descubrí que eres mi pasión y eso seguirá siendo así de por vida, pero ha llegado el momento de disfrutarte desde otras perspectivas.

Quisiera darle las gracias en especial a mis padres, mis hermanas y a Blanca; sin ellos esto no hubiese sido posible, su apoyo incondicional ha sido el mejor de mis pilares.

En este camino, pese a la soledad que siempre se asocia a vivirte, tuve la suerte de seguir rodeada de mis amigos de siempre, y pude formar equipos con profesionales que siempre buscaron lo mejor para mí y de los cuales aprendí muchísimo.

Si hay algo que en este precioso viaje me ha enseñado la vida es que los sueños se pueden hacer realidad y que sólo el trabajo te puede acercar a ellos.

Te quiero tenis, desde el primer día que te vi!

Hasta siempre,

Silvia