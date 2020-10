Rafael Nadal, fiel a sus costumbres, no quiso perderse la instantánea de la que se ha ido haciendo colección después de trece años de éxitos en Roland Garros. Con mascarilla obligatoria por el coronavirus, el balear se prestó a los fotógrafos para inmortalizar su decimotercera Copa de los Mosqueteros con la Torre Eiffel al fondo.

También lo hizo en 2005, cuando logró su primer título en París.

Wanted to share a nice picture with you 😉

@rolandgarros

👉🏻 #Paris #13 #Vamos 💪🏻😘 pic.twitter.com/SNgy5YYWCa