Muguruza no remata y cede ante Collins su plaza en octavos

Garbiñe Muguruza cae ante Danielle Collins en dos horas y 26 minutos por 7-5, 2-6 y 6-4, después de haberse levantado de un larguísimo primer set e incluso de haber disfrutado de bola para 5-2 en el tercer set, pero no acabara de rematar la faena. Se le acumularon las dobles faltas cuando menos lo necesitaba y la estadounidense fue más agresiva en los puntos decisivos. Será Collins quien juegue por un puesto en cuartos de final contra la tunecina Ons Jabeur.

Apenas se había jugado un juego y medio cuando la lluvia obligó a parar el encuentro. Una pausa innecesaria porque no había dejado de caer agua desde hacía un buen rato en París. No obstante, las jugadoras se marcharon al vestuario y decidieron que querían terminar el partido, como fuera, en la Philippe Chatrier, cuando se acabara la jornada, para no tener que utilizar el día de descanso. Y la Chatrier vivió un partido intenso entre la estadounidense y la española, muy agresivas ambas, a bandazos de intensidad que se resolvió en el tercer parcial después de que Muguruza volteara el marcador, una vez más en esta semana de Roland Garros .

La española había llegado a esta ronda con partidos de pelea mental y física que había sacado adelante con contención, paciencia y firmeza. El tenis, sólido por momentos pero también con ciertos altibajos, le hizo disfrutar de buenos arranques en los tres parciales, con breaks a favor que no supo mantener ante una agresiva aunque también caótica Collins.

La estadounidense, asesorada en el banco por Nicolás Almagro, es un pura sangre que acribilló desde el fondo, todo fuerza en un primer set de alta intensidad que comenzó bien para Muguruza, pero que se vio sobrepasada cuando la rival sacó el látigo. Pasó de un posible 0-3 y bombardeó la defensa de la rival hasta lograr un 4-3 a favor. No solo levantó el break de desventaja, sino que hizo temblar a Muguruza con su servicio hasta forzarle los errores suficientes para llevarse la batalla de 61 minutos por 7-5.

No obstante, Muguruza no perdió los nervios. Toda contención , no se le nota en este Roland Garros si el golpe ha sido bueno o malo. Solo concentrada en su siguiente punto. Y haciendo valer todo su tenis, con apenas cuatro errores no forzados, se metió en la pista con su revés paralelo, magistral, y poner las cosas en su sitio en apenas 30 minutos.

En la manga definitiva, también comenzó con un tempranero break a favor de Muguruza, y aun tuvo opción de ponerse 5-2, pero Collins apretó con el marcador en contra y no dejó que la española pusiera tierra de por medio. Se acercó al 4-3 y los nervios atenazaron a la campeona en París en 2016, que no pudo levantar dos opciones de rotura. Collins sacó la rabia en un grito hacia el techo de la Chatrier y empató a 4 después de sacar a Muguruza de la zona en la que se siente cómoda . Y el tenis, que va por fases, se apegó a la estadounidense. Bajón mental de la española a la que le volvió a temblar la mano con su servicio cuando debía mantenerse en el partido. Cedió su saque y su plaza en octavos en Roland Garros.