Roland Garros Moyà, Roig y Corretja analizan a Djokovic Los entrenadores de Nadal y el extenista y comentarista de Eurosport radiografían al serbio antes de la final contra el español

Actualizado: 11/10/2020 10:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de 55 partidos, Nadal y Djokovic se conocen a la perfección. Han evolucionado en función de cómo se desarrollaba el contrario y chocan en sus mejores versiones en esta final de Roland Garros 2020. Así ven al serbio los entrenadores de Nadal, su tío Toni y Álex Corretja:

Carlos Moyà: «Estamos hablando del número 1, un jugador muy competo en todas ls superficies y que deja pocos huecos. Va a ser un partido duro, largo, con muchas alternativas. Se respetan muchísimo. Era de los que las condiciones le iban a favorecer más. Esperamos que juegue agresivo».

Francis Roig: «Djokovic es más complicado de jugar en rápida que en tierra. Es muy difícil entrarle, es muy completo, pero es un jugador diferente en tierra batida. Sabemos que hará un gran partido, y no esperamos otra cosa que no sea agresivo. Con la calidad que tienen ambos será un partido bonito y no creemos que variará mucho su juego para esta final. Están preparados para estas finales y subirán de nivel».

Álex Corretja: «Solo lo puedes ganar si le planteas un partido físico y mental al desquicie. Por golpes, pasarle por arriba es casi imposible. Es muy complicado ganar a Djokovic, solo se le puede tumbar en momentos muy puntuales, llevándole al límite física y mentalmente para que se acabe desesperando. Es sólido como una roca, por eso casi no pierde partidos. Se mueve impresionante, ha mejorado el saque y sobre todo tiene una derecha más definitiva. Eso le está dando muchos puntos. En tierra, él también ve que las condiciones son muy lentas y puede llegar a perder un poco la paciencia. Por eso acaba haciendo mogollón de dejadas, intenta acortar los puntos. Su saque, a diferencia de pista rápida, es bueno, pero no tan efectivo. Su segundo saque ya no hace tanto daño. Su derecha la ha mejorado mucho, pero tiene que trabajar el punto igual que todos... De hecho, el partido lo gana la derecha, el que sepa encontrar mejor ese golpe y lo seleccione mejor tendrá más opciones».