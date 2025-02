Alcaraz: «Me alegra ver que estoy creciendo rápido»

Sigue creciendo Carlos Alcaraz , tremenda su actitud guerrera y su humildad para afrontar cualquier lección que ya le sirve para afianzarse en este presente. Se marcha de Roland Garros tras superar seis partidos, tres de clasificación y tres de cuadro final. Exitazo para el murciano que se lleva orgullo y aprendizajes de varios kilates. «Estoy un poquito decepcionado con la derrota, pero hay que ver la página completa y ha sido un gran torneo», admitía ante la prensa el tenista de 18 años y un mes.

Analizó el partido contra Struff y también sacó conclusiones pertinentes para su siguiente puesta en escena. «No es fácil jugar contra él. Saca muy bien y te presiona mucho desde el resto. No es fácil seguir el ritmo, y juegas más a no perder tu saque que a ganar, porque te mete mucha presión. No es fácil hacerle el break. Creo que por hacer eso, ir a no perder más que a ganar, he tenido menos opciones . No se puede hacer eso en estos niveles». Pero considera que es otra gran experiencia que lo ayudará a avanzar: «Me ayuda a saber cómo trabajar y gestionar los momentos difíciles , cuando te meten presión al resto, y a no dar una bola por perdida ni cuando vas por debajo ni cuando vas ganando, porque en algún momento aflojará o te dará un hueco para meterte».

Seis partidos consecutivos, tres en cuadro final de su segundo Grand Slam, y de ahí que el orgullo lo sienta porque el proceso es el adecuado: «Sé que he crecido mucho como jugador y como persona estos días , he competido contra grandes jugadores, he sabido merjorar las cosas que tenía que mejorar. Estoy creciendo, y me alegra saber que estoy creciendo rápido y pasando etapas».

Se marcha de París con la cabeza muy alta y antes de aterrizar en Wimbledon, su siguiente torneo en el que participará desde la previa para encontrar otra oportunidad en el cuadro final, advierte: «Me llevo que he crecido mucho, que es lo que busco. Creo que he dado un buen avance en eso. Volveré mejor, más fuerte y más preparado el año que viene».